Лисицин Павел рассказывает о правилах погрузки: как оптимально разместить груз в автотранспорте

Павел Лисицин на примере логистической компании «Евротерминал» расскажет о порядке осуществления погрузки товаров в транспортные средства.

«Загрузка контейнера кажется относительно простой задачей. Однако, как только вы понимаете, сколько юридических вопросов и вопросов безопасности необходимо соблюдать, все становится немного сложнее», – отмечает президент компании «Евротерминал» Лисицин Павел Владимирович.

Отправляя свой автомобиль с грузом, грузоотправитель хочет быть уверен, что груз будет доставлен на самом высоком профессиональном уровне.

Прежде всего, груз должен соответствовать всем юридическим требованиям, как и требованиям безопасности. Грузовики имеют максимально допустимую нагрузку, которая не может быть превышена. «И не только максимальные нагрузки для грузовиков в целом, – указывает Лисицин Павел, – но и каждая ось имеет свою максимальную осевую нагрузку». Информация о свободном пространстве и нагрузках на оси помогает спланировать дополнительную нагрузку. Более того, она может помочь лицу, ответственному за погрузку, выбрать способ размещения груза.

Даже разница в весе между левой и правой стороной оси не может сильно отличаться для сохранения оптимальных ходовых качеств. Если вы не соответствуете требованиям закона, вам грозит крупный штраф. С этой точки зрения затраты на правильную погрузку грузовика кажутся незначительными.

Павел Лисицин: способы погрузки автомобилей

«Вы также можете, – указывает Павел Лисицин, – рассчитать нагрузку на ось вручную по сложным формулам».

Есть несколько способов предотвратить подобные осложнения. У крупных логистических компаний, таких, как «Евротерминал», на складах есть автомобильные весы. Некоторые современные грузовики также имеют встроенные датчики нагрузки на ось, либо их можно купить и установить дополнительно.

Простая и довольно дешевая альтернатива – использовать программное обеспечение для загрузки контейнеров и грузовиков, которое не только рассчитает нагрузки на ось, но и найдет лучший способ загрузки грузовика, чтобы максимально использовать ваше грузовое пространство. Это существенно упростит задачу, поскольку вы будете знать веса осей до фактической загрузки грузовика, чтобы избежать возможной повторной загрузки.

«Также при работе с грузами различных размеров стоит проверить, как их расположить, чтобы максимально использовать доступное пространство», – советует Павел Лисицин.

Зачастую ООО «Евротерминал» на складах Сухого порта имеет дело с задачей определения веса, количества и габаритов груза, распределяемого в автомашинах клиентов. Главные основания, согласно которым появляется нужда в осуществлении данного расчета:

Не допустить, чтобы вас оштрафовали за перегруз;

Повысить качество погрузки;

Обеспечить уменьшение массы груза.

Лисицин Павел: повышение качества погрузки



Повысить качество погрузки возможно, если отгружаемые грузы одни и те же, и всегда процесс перевозок осуществляется на одинаковом типе машин. При этом варианте нет нужды покупать дополнительные решения в виде программных продуктов.

Однако в Сухом порту такая ситуация случается не часто, хотя качество услуг по загрузке и разгрузке на его терминалах – всегда на высоте. Уменьшение же общей массы груза не является самым оптимальным решением – например, если отгружаются тяжелые грузы, общий вес не может превышать обозначенное перевозчиком ограничение.

Но бывает так, что габариты уменьшенного в весе груза не полностью занимают пространство кузова автомашины. При равномерном расположении этого груза по кузову может случиться перегруз по одной из осей. «Как показывает практика, – замечает Лисицин Павел, – оптимальное размещение груза в автотранспорте является достаточно трудоемким процессом».