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    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи

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    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи

    Переможці конкурсу стануть відомі у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування

    1 лютого проект нової сучасної балетної постановки Національної опери України – «Roots» («Коріння» - укр) став номінантом на отримання гранту однієї з найавторитетніших культурних платформ у світі «Fedora».

    На офіційному сайті платформи розпочалось відкрите голосування, де кожен українець може підтримати національний проект своїм голосом.

    «Fedora» – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier),  яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проектів за чотирма основними напрямками – балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво.

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    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
    Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи

    Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проекти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.

    Ініціатором та координатором українського проекту виступив прем’єр Національної опери України – Олексій Тютюнник.

    «Створюючи сучасні вистави, команда проекту має на меті поширювати та розвивати мистецтво танцю в Україні, оновлювати репертуар Нац.опери, розкривати потенціал трупи та творити проекти світового рівня» - пояснює Олексій.

    Для українського проекту це перший досвід співпраці з «Fedora», яка наразі об’єднує 95 провідних театрів опери та балету і різноманітні фестивалі у 25 країнах світу.

    Балет «ROOTS» – це сучасна міжнародна постановка Національної опери України, мета якої привернути увагу глядача до глобальних проблем сьогодення – утворення нових моделей соціальної взаємодії, зміни клімату та ставлення людини до навколишнього середовища, питань соціальної рівності і гуманності.

    «ROOTS» –  це насамперед основа, без якої життя на нашій планеті неможливе. Коріння повязує окрему людину з її минулим, а людство – зі своєю історією.

    Для створення балетної постановки «ROOTS» команда проекту виготовить костюми та декорації із вторинних матеріалів (зокрема, переробленої пластмаси), а використане балетне взуття перетворить на сувеніри для глядачів.  

    Музичний супровід вистави пов’яже різні епохи і надасть нового звучання творам Генрика Гурецького (1933-2010) та Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750).

    Художній керівник проекту – Народна артистка України Олена Філіп‘єва. У проекті беруть участь провідні солісти Національної опери України.

    Постановку балету здійснить хореограф зі Швеції Ксенія Звєрєва, яка буде працювати з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані та українськими художниками костюмів, декорацій та 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук.

    Переможці конкурсу стануть відомі у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування.

    Команда постановки «ROOTS» звертається до українців із проханням підтримати унікальний національний проект своїм голосом на етапі номінації (1-26 лютого). Для цього необхідно перейти за посиланням, пройти нескладну реєстрацію та проголосувати за «ROOTS».
    Теги: культура мистецтво балет
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