Проєкт постановки балету Національної опери України претендує на грант престижної світової культурної платформи
Переможці конкурсу стануть відомі у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування
1 лютого проект нової сучасної балетної постановки Національної опери України – «Roots» («Коріння» - укр) став номінантом на отримання гранту однієї з найавторитетніших культурних платформ у світі «Fedora».
На офіційному сайті платформи розпочалось відкрите голосування, де кожен українець може підтримати національний проект своїм голосом.
«Fedora» – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier), яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проектів за чотирма основними напрямками – балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво.
Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проекти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.
Ініціатором та координатором українського проекту виступив прем’єр Національної опери України – Олексій Тютюнник.
«Створюючи сучасні вистави, команда проекту має на меті поширювати та розвивати мистецтво танцю в Україні, оновлювати репертуар Нац.опери, розкривати потенціал трупи та творити проекти світового рівня» - пояснює Олексій.
Для українського проекту це перший досвід співпраці з «Fedora», яка наразі об’єднує 95 провідних театрів опери та балету і різноманітні фестивалі у 25 країнах світу.
Балет «ROOTS» – це сучасна міжнародна постановка Національної опери України, мета якої привернути увагу глядача до глобальних проблем сьогодення – утворення нових моделей соціальної взаємодії, зміни клімату та ставлення людини до навколишнього середовища, питань соціальної рівності і гуманності.
«ROOTS» – це насамперед основа, без якої життя на нашій планеті неможливе. Коріння повязує окрему людину з її минулим, а людство – зі своєю історією.
Для створення балетної постановки «ROOTS» команда проекту виготовить костюми та декорації із вторинних матеріалів (зокрема, переробленої пластмаси), а використане балетне взуття перетворить на сувеніри для глядачів.
Музичний супровід вистави пов’яже різні епохи і надасть нового звучання творам Генрика Гурецького (1933-2010) та Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750).
Художній керівник проекту – Народна артистка України Олена Філіп‘єва. У проекті беруть участь провідні солісти Національної опери України.
Постановку балету здійснить хореограф зі Швеції Ксенія Звєрєва, яка буде працювати з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані та українськими художниками костюмів, декорацій та 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук.
Переможці конкурсу стануть відомі у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування.Команда постановки «ROOTS» звертається до українців із проханням підтримати унікальний національний проект своїм голосом на етапі номінації (1-26 лютого). Для цього необхідно перейти за посиланням, пройти нескладну реєстрацію та проголосувати за «ROOTS».