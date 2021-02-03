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    Інформаційні терористи. Міністр культури пояснив, чому влада запровадила санкції проти каналів Медведчука

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    <span id="docs-internal-guid-3a50f30f-7fff-10b4-45c8-1be75102edff"><span>Ткаченко впевнений, що в Москві готують методички про &laquo;наступ на свободу слова в Україні&raquo;</span></span> - Інформаційні терористи. Міністр культури пояснив, чому влада запровадила санкції проти каналів Медведчука
    Ткаченко впевнений, що в Москві готують методички про «наступ на свободу слова в Україні»
    Фото: Олександр Ткаченко/Facebook

    «Це по суті іноземна пропагандистська машина», – Ткаченко про канали

    Рішення РНБО щодо введення санкцій проти трьох телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik є винятковим, проте вчасним. Ідеться не тільки про інформаційний тероризм і загрозу безпеці України, але й масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram. 

    «Ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні й опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля», – сказав Ткаченко.

    Він підкреслив, що рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність.

    «Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині – правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку», – додав він.

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого  про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

    В Офісі президента України стверджують, що введені санкції не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із «чужорідної пропагандою».

    Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів. 

    Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії. 

    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ санкції культура цензура журналіст Олександр Ткаченко
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