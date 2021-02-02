Вінниця готується відзначати 150-річчя з дня народження Лесі Українки

Заплановано цікаві онлайн-заходи, круглі столи, перегляди літератури, книжково-ілюстративні виставки

25 лютого на Вінниччині готуються відзначати 150-річчя з дня народження відомої письменниці – Лесі Українки, поетеси та громадської діячки.

З цієї нагоди по всій Україні пройдуть святкові заходи, пише Вінниця.info.

Річницю з дня народження поетеси включили у план роботи управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації. Урочисті заходи будуть проведені спільно із Музеєм марки імені Якова Балабана, де зберігаються артефакти, які пов’язані з письменницею. Усім бібліотекам територіальних громад області рекомендовано якомога активніше висвітлити цю тему в режимі онлайн.

Окрім цього заплановано цікаві онлайн-заходи, круглі столи, перегляди літератури, книжково-ілюстративні виставки, віртуальні виставки.

Варто зазначити, що 29 січня на сайті Офісу Президента опублікували Указ № 32/2021, відповідно до якого в Києві мають відбутися урочисті заходи до 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Рекомендували провести подібні заходи й органам місцевого самоврядування.

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема: проведення у місті Києві урочистого заходу з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки;

проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки;

широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки;

2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки;

сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості Лесі Українки.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки», – йдеться в документі.