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    Вінниця готується відзначати 150-річчя з дня народження Лесі Українки

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    Урочисті заходи будуть проведені спільно із Музеєм марки імені Якова Балабана - Вінниця готується відзначати 150-річчя з дня народження Лесі Українки
    Урочисті заходи будуть проведені спільно із Музеєм марки імені Якова Балабана
    фото: з відкритих джерел

    Заплановано цікаві онлайн-заходи, круглі столи, перегляди літератури, книжково-ілюстративні виставки

    25 лютого на Вінниччині готуються відзначати 150-річчя з дня народження відомої письменниці – Лесі Українки, поетеси та громадської діячки.

    З цієї нагоди по всій Україні пройдуть святкові заходи, пише Вінниця.info

    Річницю з дня народження поетеси включили у план роботи управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації. Урочисті заходи будуть проведені спільно із Музеєм марки імені Якова Балабана, де зберігаються артефакти, які пов’язані з письменницею. Усім бібліотекам територіальних громад області рекомендовано якомога активніше висвітлити цю тему в режимі онлайн.

    Окрім цього заплановано цікаві онлайн-заходи, круглі столи, перегляди літератури, книжково-ілюстративні виставки, віртуальні виставки.

    Варто зазначити, що 29 січня на сайті Офісу Президента опублікували Указ № 32/2021, відповідно до якого в Києві мають відбутися урочисті заходи до 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Рекомендували провести подібні заходи й органам місцевого самоврядування.

    • 1. Кабінету Міністрів України:
    • 1) забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши, зокрема: проведення у місті Києві урочистого заходу з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки;
    • проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки;
    • широке висвітлення заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки;
    • 2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
    • 2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
    • затвердити регіональні плани заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки;
    • сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості Лесі Українки.
    • 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти проведенню заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки», – йдеться в документі.
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    Теги: Вінниця культура письменник
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