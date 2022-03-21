«Прямий» посів третє місце серед усіх телеканалів України

«Прямий» став лідером серед інформаційних каналів України

Телеканал «Прямий» – лідер інформаційного мовлення та посів третє місце серед усіх каналів України згідно з попередніми даними рейтингів телепереглядів за 20 березня 2022 року.

Про це свідчать дані телепанелі, які належать ТОВ «ІТК»; дослідник ТОВ «АСНільсен Юкрейн»; моніторинг ТОВ «Комунікаційний альянс».

«Прямий» з перших днів стояв на варті інформаційного фронту запеклої війни, яку 24 лютого почав очільник Кремля Путін. Ми мовимо з усіх гарячих точок нашої країни, наші журналісти та ведучі виходять в ефір з бомбосховища. І все для того, аби ви першими знали правду!

Ми стали лідером серед усіх інформаційних каналів України та посіли третє місце серед усіх каналів України.

Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми й надалі будемо працювати для Вас та розповідати про найважливіші події з життя нашої країни.

19 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ №152/2022, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану».

«Телеканали «Прямий» та «5 канал», висловили свою позицію та заявили про готовність виконання законних вимог влади та Указу Президента та рішення Ради національної безпеки та оборони України.

Наші канали від 24 лютого 2022 року стабільно входять до п’ятірки найбільш рейтингових каналів і займають винятково проукраїнську та патріотичну позицію.

Відтак, очікуємо відповіді від Нацради щодо достатнього обсягу часу для трансляції програм «Прямого» та «5 каналу» на єдиній платформі – для впровадження скоординованої державницької інформаційної політики; а також визначення уповноважених осіб для реалізації указу Президента, з якими телеканали мають координуватися щодо виконання Указу.

Також чекаємо на пропозиції слотів, за мовлення яких відповідатимуть наші телеканали та вбачаємо за необхідне долучити творчі колективи телеканалів до формування інформаційного продукту.

Наголошуємо, що Указ не передбачає можливість позбавлення журналістів на професію, а отже, залишає за ними право на роботу та виготовлення власного інформаційного продукту».