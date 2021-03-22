У січні Черкаський «Азот» виробив на 20% більше добрив, ніж за відповідний період минулого року

Підприємство змінює продуктовий портфель відповідно до попиту серед аграріїв

У січні 2021 року Черкаський «Азот», що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, виробив 180,7 тис. тонн азотних мінеральних добрив.

Зокрема, товарної аміачної селітри було вироблено 58,2 тис. тонн, товарного карбаміду – 44,4 тис. тонн, карбамідо-аміачної суміші (КАС) – 75,5 тис. тонн, аміачної води – 2,6 тис.тонн. Також за звітний період підприємство виробило 66,8 тис.тонн аміаку та 74 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти, що є сировиною для виробництва азотних добрив.

«Старт року – досить успішний. Потужності заводу були максимально завантаженими, підприємство виконало і продовжує виконувати всі 100% контрактів на постачання мінеральних добрив. Завдяки модернізації цеху М-5 ми збільшили виробництво неконцентрованої азотної кислоти на 34%. Це дало можливість наростити обсяги виробництва добрив на 20%. Зокрема, виробництво аміачної селітри зросло на 18%, а КАС на 76%. Водночас виробництво карбаміду було зменшено на 23%. Таким чином, ми змінюємо продуктову структуру відповідно попиту. Зараз в аграріїв високий сезон, тому будемо продовжувати тримати великі обсяги виробництва», – прокоментував Віталій Скляров, Голова Правління ПрАТ «АЗОТ».

Завод продовжує нарощувати виробництво нових видів КАС з різним вмістом азоту. Так, виробництво КАС-32 зросло з 40,4 тис. тонн у січні 2020 року до 44,9 тис. тонн цього року. Якщо в січні торік КАС-30 було вироблено лише 2 тис. тонн, то цього року – 15,4 тис. тонн. Також у січні цього року підприємство випустило 15,2 тис. тонн КАС-28, який торік у цьому місяці не випускався взагалі.

В 2020 році в модернізацію Черкаського «Азоту» інвестовано 324,1 млн грн. Серед найбільших інвестиційних проєктів – модернізацію відділення №1 цеху М-5 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти. Масштабний проєкт, що тривав майже 1,5 роки. Обсяг інвестицій в цей проект склав 18 млн грн.