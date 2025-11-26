Головна Пресрелізи
Українські банки залишаються надійними

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські банки залишаються надійними

50-ий рейтинг банківських депозитів

Підсумки перших 9 місяців 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи за 9 місяців склав 119,42 млрд грн. 65,3% прибутку приходилось на державні банки. З 60 діючих банків тільки 11 завершили 9 місяців 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому півріччі 2025 року, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

26 листопада РА «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій вже 50-ий рейтинг банківських депозитів.

Топ-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого півріччя 2025 року:

  1. АТ «Креді Агріколь банк»
  2. АТ КБ «Приватбанк»
  3. АТ «Райффайзен банк»
  4. АТ «Правекс банк»
  5. АТ «Кредобанк»
  6. АТ «Банк Кредит Дніпро»
  7. АТ «АБ «Радабанк»
  8. АБ «Укргазбанк»
  9. АТ «Ощадбанк»
  10. АТ «Укрсиббанк»

В рамках п’ятдесятого рейтингу надійності банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

  1. Серед класичних депозитних продуктів вдруге кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних. На думку Агентства, поєднання депозиту «Надійний» з акцією «Новий сезон» залишається одним з найкращих рішень для розміщення заощаджень населенням в Україні.
  2. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма Радабанк» – RADAbox. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням: https://standard-rating.biz/wp-content/uploads/RatingsZMI/2025Q3banksRD/20251126_rd_pi_3q2025.pdf

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
