Українські банки залишаються надійними

50-ий рейтинг банківських депозитів

Підсумки перших 9 місяців 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи за 9 місяців склав 119,42 млрд грн. 65,3% прибутку приходилось на державні банки. З 60 діючих банків тільки 11 завершили 9 місяців 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому півріччі 2025 року, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

26 листопада РА «Стандарт-Рейтинг» опублікувало свій вже 50-ий рейтинг банківських депозитів.

Топ-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого півріччя 2025 року:

АТ «Креді Агріколь банк» АТ КБ «Приватбанк» АТ «Райффайзен банк» АТ «Правекс банк» АТ «Кредобанк» АТ «Банк Кредит Дніпро» АТ «АБ «Радабанк» АБ «Укргазбанк» АТ «Ощадбанк» АТ «Укрсиббанк»

В рамках п’ятдесятого рейтингу надійності банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

Серед класичних депозитних продуктів вдруге кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках акції «Новий сезон» по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних. На думку Агентства, поєднання депозиту «Надійний» з акцією «Новий сезон» залишається одним з найкращих рішень для розміщення заощаджень населенням в Україні. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма Радабанк» – RADAbox. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням: https://standard-rating.biz/wp-content/uploads/RatingsZMI/2025Q3banksRD/20251126_rd_pi_3q2025.pdf