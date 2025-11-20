Головна Пресрелізи
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Держава, на думку представників Асоціації, має забезпечити страхування, кредитування, гранти та інвестиції для прифронтових районів

Прифронтові громади України – території найбільших ризиків та втрат. Згідно Звіту RDNA4, станом на 31 грудня 2024 року, розмір прямої завданої шкоди складає майже 176 мільярдів доларів США. Найбільше постраждали (збитки понад 116 млрд доларів) саме прифронтові області – Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Ці регіони, а також Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Одеська області сьогодні живуть і працюють у стані підвищеного безпекового ризику.

Обстріли, перебої в енергопостачанні, дорога логістика, мінна небезпека, відтік кадрів – це реальність, в якій функціонує бізнес на цих територіях, а отже потребує особливої уваги та підтримки.

Нещодавно Президент України підписав Закон про створення Національної установи розвитку, яка має забезпечити підвищення можливостей доступу прифронтовових регіонів до фінансових інструментів.

Асоціація прифронтових міст та громад вітає це важливе рішення та пропонує виділити окремий цільовий напрям в роботі НУР, а саме створити Фонд відновлення прифронтових міст та громад.

Завдання Фонду – об’єднати в одному центрі страхування, кредитування, гранти, компенсації та інвестиційні механізми для громад, які працюють під постійним тиском війни. Насамперед – реалізовувати швидкі, адресні рішення для бізнесу й громад. Це механізм, який дозволить компенсувати втрати, страхові премії, підтримати підприємців і профінансувати критичні проєкти розвитку, не чекаючи змін у загальнодержавних процедурах. Це крок до справедливої підтримки і розвитку прифронтових регіонів.

Крім того, для підтримки економіки прифронту важливо:

  • запровадити спеціальні умови кредитування для бізнесу прифронтових громад: зниження ставок, довші строки, більша частка державної поруки;
  • розгорнути дієві механізми страхування воєнних ризиків, без яких інвестиції та кредитування залишатимуться обмеженими;
  • посилити грантові програми для малого та середнього бізнесу саме в прифронтових регіонах;
  • підтримати енергетичну стійкість виробництв та логістичні рішення, які зменшують собівартість роботи бізнесу на прифронтових;
  • окремо врахувати житлові програми для працівників критичних галузей, щоб утримати кадри в громадах.

АПМГ пропонує не просто нові інструменти – ми пропонуємо нову модель державної політики для прифронтових громад.

20 листопада, 17:11
