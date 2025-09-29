Головна Пресрелізи
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії

пресреліз
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Вечір «Орфей в пікселі» об’єднує голоси, які не можуть бути зруйновані війною
фото: philarmonia.com.ua

На сцені виступлять музиканти, поети та митці, що нині служать у Збройних силах України

1 жовтня о 16:00 у музичному фойє Національної філармонії України відбудеться особливий музично-поетичний вечір «Орфей в пікселі». Захід присвячений Дню захисників і захисниць України та Міжнародному дню музики, вшановуючи творчість і силу духу захисників.

Проєкт «Орфей в пікселі» є результатом співпраці Національної філармонії України та платформи «Культурні сили». На сцені виступлять музиканти, поети та митці, що нині служать у Збройних силах України.

«Ми ретельно підібрали символічні композиції, де велика класика і сучасна поезія воїнів стають одним цілим. Це наш спосіб подякувати тим, хто виборює право українців бути собою. Ми не просто зібрали музикантів – переважна більшість наших солістів є військовослужбовцями й одночасно залишаються митцями. Саме тому в програмі звучать такі знакові твори, як Молитва Захара з опери Лятошинського «Золотий обруч» та Пісня Тараса з «Тараса Бульби» Лисенка. Це класичний український оперний репертуар, який сьогодні набуває нового глибокого сенсу боротьби та незламності», – зазначив Назарій Яцків, оперно-симфонічний диригент, учасник Культурних сил.

«Ця подія реалізується в межах проєкту Національної філармонії України «Філармонія нескорених», метою якого є створення простору, де мистецтво стає свідченням незламності українського народу, вшануванням пам’яті захисників і підтримкою для тих, хто сьогодні боронить країну. Вечір «Орфей в пікселі» об’єднує голоси, які не можуть бути зруйновані війною. Вони єднають людей, дають сили й допомагають пережити найтемніші часи. Ми віримо, що слово і музика здатні зцілювати, надихати й утверджувати нашу спільну віру в Перемогу», – Михайло Швед, генеральний директор Національної філармонії України.

У програмі заходу – поезія військових поетів Федора Рудого та Артура Артіменьєва. Музична частина вечора буде представлена творами українських композиторів у виконанні відомих артистів: заслужені артисти України Тарас Бержанський, Ігор Міхневич, Тарас Столяр, Ольга Рукавішникова, а також Павло Грищенко, Станіслав Пащук та інші.

Ця подія – це присвята силі духу українського народу, що в найскрутніші часи продовжує творити, боротися та будувати майбутнє.

Теги: Київ музика мистецтво концерт

29 вересня, 17:00
