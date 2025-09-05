Головна Пресрелізи
Українські банки прибуткові і надійні

glavcom.ua
З 60 діючих банків лише 12 закінчили перше півріччя 2025 року зі збитком

Підсумки першого півріччя 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, а за перше півріччя 2025 року – 78 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 66% приходилось на прибуток державних банків.

Із 60 діючих банків тільки 12 завершили перше півріччя 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому кварталі, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Топ-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого півріччя 2025 року:

  • АТ «Креді агріколь банк»
  • АТ КБ «Приватбанк»
  • АТ «Райффайзен банк»
  • АТ «Правекс банк»
  • АТ «Кредобанк»
  • АТ «Банк кредит Дніпро»
  • АТ «Комінбанк»
  • АБ «Укргазбанк»
  • АТ «Ощадбанк»
  • АТ «Укрсиббанк»

В рамках сорок дев’ятого рейтингу надійності банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями банків.

  1. Серед банків з українським приватним капіталом вдруге кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк кредит Дніпро». В рамках акції «Новий сезон» за цим видом депозиту банк пропонує ставку до 17% річних.
  2. Серед банків з іноземним капіталом знову кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма «Дохідна картка» від банку АТ «Комінбанк». Програма поєднує в собі переваги депозиту і банківської картки, що передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку.

В цілому, станом на початок третього кварталу 2025 року кошти клієнтів банків збільшились майже до 2,9 трлн грн, причому на 01.07.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,302 трлн грн. За спостереженнями Агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми, часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням: https://standard-rating.biz/wp-content/uploads/RatingsZMI/2025Q2bankRD/20250902_rd_pi_2q2025_compressed.pdf

