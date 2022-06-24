Через рішення Орбана угорським АЗС довелося обмежити продаж пального

Мережі автозаправних станцій в Угорщині зіткнулися з проблемами через запроваджене державою регулювання цін на пальне

В Угорщині великі мережі автозаправних станцій (АЗС) вводять ліміт на покупку пального для водіїв легкових автомобілів. На заправках, що належать угорській MOL (MOLB.BU) і австрійській OMV (OMVV.VI), продаватимуть не більше 50 літрів палива в день. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ліміт запроваджується для того, щоб уникнути збоїв, спричинених державним обмеженням цін. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана запровадив цінове регулювання на продаж палива на АЗС ще у жовтні минулого року. Це пояснювалося побоюваннями, що ціна бензину може вплинути на інфляцію угорської валюти. Відповідно до обмежень, можна було брати 100 літрів по регульованій ціні. Зараз мережі АЗС вимушені скоротити цей ліміт вдвічі.

«Ми запровадили цей ліміт (щодо заправки) ... щоб мати можливість гарантувати безпеку постачання», — сказала речниця MOL, додавши, що покупці, які заповнюють каністри паливом, більше не матимуть права на паливо з обмеженою ціною.

MOL, яка володіє найбільшою мережею станцій технічного обслуговування в країні, закликала до поступового скасування обмеження цін, яке встановлювало роздрібну ціну як на 95-октановий бензин, так і на дизельне паливо на рівні 480 форинтів (1,27 долара) за літр.

OMV, яка має майже 200 станцій технічного обслуговування в Угорщині, заявила, що встановлюватиме ринкову ціну на паливо, що продається до каністр.

Голова та виконавчий директор MOL Жолт Гернаді заявив у квітні, що збереження верхньої межі ціни, яка зараз набагато нижче поточних ринкових, може призвести до дефіциту пропозиції.

Інформагентство зазначає, що нинішня заява угорських мереж АЗС є останньою ознакою того, що втручання на ринок палива вплинуло на баланс попиту та пропозиції. Австрія та Угорщина випустили частину своїх стратегічних запасів палива за останні тижні для стабілізації ринку.

Прес-секретар MOL Бакос повідомила, що попит на паливо зазвичай зростає приблизно на 30-40% протягом літа через туризм і сільськогосподарський сезон, що підвищує попит на дизельне паливо. Але обмеження ціни призвело до зниження імпорту палива, який MOL має компенсувати зараз.

Нагадаємо, наприкінці травня угорська влада заборонила АЗС продавати бензин власникам авто з іноземними номерами. Цей захід пояснили тим, що в країні почав процвітати «бензиновий туризм, який поставив під загрозу безперебійне постачання».

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.