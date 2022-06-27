Продуктовий кошик подорожчав на третину: коли зупиниться зростання цін

Експерт назвав причини подорожчання товарів першої необхідності

Окупація окремих регіонів України та висока вартість пального спровокували зростання цін на товари першої необхідності. Також подорожчали й імпортні продукти. Але незабаром ситуація стабілізується, переконаний член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише «Бізнес UA».

«Загалом ціни зросли трошки більше ніж на 16%. За оцінками НБУ, до кінця року варто очікувати 20-22% інфляції. Але це інтегральний показник, який охоплює ціни на енергоносії, комуналку, послуги і продовольчий кошик. Через те, що держава подовжила вартість у 7,99 грн (ціна за 1 кубометр газу) для населення ще на рік і, напевно, комунальні платежі не дорожчатимуть, інфляція тут буде на рівні нуля. Водночас значно виріс у ціні продовольчий кошик. За нашими оцінками, на 30-35%», – повідомив експерт.

Чому дорожчають продукти

Суттєво подорожчала овочева група та ягоди. Насамперед це пов’язано з тим, що ранні овочі йшли переважно з Півдня України: Херсонська область, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Цього року такої можливості не було через окупацію або воєнні загрози на цих територіях.

«Окрім цього, нам достатньо багато давали ранніх овочів із Закарпаття. Але нині літр бензину коштує 51 грн, і ви спробуйте його ще купити, бо стоїть черга. До того ж, заправляють в першу чергу технологічний транспорт, і це точно не стосується машин, які везли ранні овочі з фермерських господарств до Києва. І от ми отримали дефіцит, який призвів до того, що ціна на ранні овочі на 40-50% вища, аніж минулого року», – зазначив Пендзин.

Поряд з українськими овочами сьогодні чимало імпорту. Він перекриває дефіцит і дешевший від українського товару. Наприклад, молода турецька чи ізраїльська картопля дешевша, ніж українська. Але цього року навіть імпорт дорожчий.

«Ранні імпортні овочі і фрукти їхали раніше переважно морським шляхом. Це в основному Туреччина, Близький Схід, Ізраїль, Єгипет. Зараз все це їде машинами через Балкани, Болгарію, Румунію. Це дуже довго і дорого. Тому що сьогодні пальне виросло в ціні і в Європі», – каже експерт.

Коли стабілізуються ціни

«Думаю, що зростання цін на овочі вже практично зупинилося, а починаючи з кінця червня-початку липня, овочі підуть униз, тому що почнуть з’являтися молоді з нашого регіону – Київщини, Житомирщини, Полтавщини. Можливо, зусиллями місцевих адміністрацій за доплату на пальне даватимуть можливість фермерам довозити свою продукцію до споживачів у райони Києва», – сказав Пендзин.