Стало відомо, коли нарешті Київ повністю перейде на е-квиток



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Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах

Тестова експлуатація електронного квитка триватиме до 30 жовтня

Електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

Про це під час прес-конференції повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

«Електронний квиток працює в дослідній експлуатації, це означає що він повноцінно функціонує, але ще продовжує функціонувати стара система - система жетонів і талонів. Тестова експлуатація у нас буде відбуватися до 30 жовтня цього року, тобто з 1 листопада цього року ми повністю переходимо на електронний квиток», - сказав він.

Назаров зазначив, що щодня карткою киянина для оплати проїзду користуються 350 тисяч пільговиків. «Щодня ми бачимо більше 50 тисяч поїздок платних, за допомогою Kyiv Smart Card та або QR-коду. На даний момент ми продали більше 15 тисяч Kyiv Smart Card», - розповів він.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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Джерело: Укрінформ