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РФ знайшла спосіб обійти санкції, накладені на збут діамантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ знайшла спосіб обійти санкції, накладені на збут діамантів
Російська компанія тепер щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол
фото ілюстративне

Видобувник РФ продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії

Після деякого призупинення експорт російських алмазів до Європи та Індії активно відновлюється. Квітневі санкції, впроваджені проти Росії, тільки ненадовго змогли призупинити діяльність російської державної алмазодобувної компанії «Алроса». Про це пише Bloomberg.

«Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а російський видобувний гігант «Алроса» непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня», – йдеться у статті.

Зазначається, що угоди купівлі російських діамантів переважно проходять через індійські банки, яким стає все більш комфортно сприяти транзакціям у валютах, відмінних від долара США». «Алроса» продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії.

Поки немає підтверджень того, що подібні фінансові операції якимось чином порушують санкції чи законодавство, утім для уникнення репутаційних ризиків їх намагаються не розголошувати.

«Угоди укладаються тихо – навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії – і «Алроса» припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники», – додає Bloomberg.

Щомісяця російська компанія тепер продає діамантів на понад 250 млн дол, що всього на 20-30% менше, ніж до війни, й контролює третину світового ринку необроблених діамантів. «Алроса» фактично – державна компанія: федеральний уряд володіє 33% й ще 25% має місцева влада.

Крім того, повернення на глобальний ринок такого великого гравця призвело до швидкого зниження цін на необроблені діаманти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста і села України, вбивають мирне населення. Демократичні країни запроваджують санкції проти Росії й водночас допомагають Україні. Євросоюз наприкінці липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

Теги: санкції росія

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