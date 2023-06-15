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Барон Мюнхгаузен відпочиває. Путін шокував своїх «воєнкорів»

агресор
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
Барон Мюнхгаузен відпочиває. Путін шокував своїх «воєнкорів»
«Наратив обдуреного» Путін вмикає вже давно
фото з відкритих джерел

То ж скільки БМП втратила РФ у своїй безцільній війні?

Путінські зведення з фронту, якими він поділився 13 червня, на зустрічі з «воєнкорами»,  виявилися ще більш «блискучими», ніж у Конашенкова: «контрнаступ ЗСУ провалюється… втрачається велика кількість західної бронетехніки…». Особливо Путін наголосив на американській БМП M2A2 Bradley. Для паритету він назвав й кількість одиниць російської втраченої техніки, зауваживши, що частину їх можна відновити. 

Насправді, за підрахунками українського військового аналітика Олександра Коваленка, за час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили, згідно з задокументованими (фото/відео) даними, 1 665 БМП-1/2/3.

Згідно із незадокументованими, втрати даних типів бронетехніки склали близько 3 тисяч. Лише з початку червня окупанти втратили всі типи бойових броньованих машин – 164 одиниці.

Барон Мюнхгаузен відпочиває. Путін шокував своїх «воєнкорів» фото 1

Ці дані Путін, звичайно, не навів. Натомість нагадав про прейскурант: «за збитий український літак платимо 300 тисяч, за танк – 100 тисяч рублів».

З цього приводу лейтенант ВКС РФ Мішов, який втік з РФ, нещодавно розповів, як окупанти завищують кількість знищеної української бронетехніки заради отримання виплат.

«Припустимо, є пошкоджений танк. І по ньому стріляють кілька вертольотів – кілька разів, а навідник за невелику суму щоразу підтверджує, що знищено нову одиницю техніки. І всім припадають виплати за один танк», – пояснив схему Мішов.

За його словами, ніхто з військових не вірить зведенням, які озвучує Конашенков. У них відмовився вірити та ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин: «Барон Мюнхгаузен відпочиває. І судячи з того, що міноборони РФ доповідає, ми найближчим часом дістанемося вже інопланетян».

Після цього «переможного нищення» Путін невдовзі нарікатиме: «мене знову обдурили». На зустрічі з «воєнкорами» він вже поскаржився на зернову угоду і заявив, що Москву вкотре обдурили. Крім того, він знову пожалівся на те, що його відкрито обманювали з Мінськими угодами, обіцяли не розширювати НАТО на Схід, а потім «ще і до України добралися».

«Наратив обдуреного» він вмикає вже давно. Підраховано, що Путін в подобі ображеного виступає приблизно раз на місяць. Він говорив про «обман Заходу» 18 січня, 21 лютого, 14 березня та 30 травня. І ось знову 13 червня.

А загальне враження від спілкування з Путіним озвучила сама Z-спільнота. Якщо прибрати в бік усілякі «нарешті нам відповіли на всі питання», враження у всіх лише одне – розпач. І «патріотів-пропагандистів» навіть можна зрозуміти.

Наприклад, з одного боку, Путін каже: «Ми не планували кримських подій та СВО, ми намагаємося припинити збройний конфлікт, нас змусили робити це збройним способом». З іншого запевняє: «ми готували наш ВПК протягом останніх восьми років».

З одного боку, зізнається, що свого часу «хотів, щоб Росія була в НАТО», з іншого  - називає «джерелом проблеми спроби втягнути в НАТО Україну з російськомовним населенням».

Здається найбільше всіх спантеличила нова вказівка Путіна, що «потрібно з повагою ставитися до існування України»

Інший традиційний ображений, Гіркін, на це написав: «якщо Путін з повагою ставиться до незалежної України, то на який ляд взагалі почали спецоперацію? Що за маячня?». Z-канал Wagner поруч із цитатою Путіна написав: «Ось мене часто звинувачують у біполярному розладі…».

На «прямій лінії з воєнкорами» можна було побачити (крім звичних і загальновідомих симптомів біполярного розладу Путіна на кшталт «засновника України Леніна», «неонациста Зеленського, в жилах якого тече єврейська кров») і декілька нових:

  • «Цілі СВО» залишаються тими самими, але змінюються відповідно до поточної ситуації»;
  • «На території України потрібно створити санітарну зону, щоб унеможливити обстріл території Росії»;
  • Україна не повинна існувати за рахунок Росії та на історичних російських територіях, якщо немає нормальних стосунків».

Коротко сенс всієї промови Путіна 13 червня можна стиснути в одну тезу: «все йде за планом СВО, яку ми не планували через те, що нам завжди брехали».

Висновок з цього лише один. Вже і Путін не знає цілей своєї війни в Україні. Але гинути в ній росіянам наказано як і раніше мовчки, «злагоджено та енергійно».

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Теги: росія війна втрати

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