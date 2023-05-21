Комунікація під час війни: треба вірити у свій народ

Війна – це також про пропаганду і контрпропаганду

Хоч інколи треба говорити чесно і не боятися

Успішна і ефективна комунікація у період війни – це дуже складно. Дуже.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бо легше про «2-3 тижні», «путін хворий і помре», «Бахмут – фортеця», «літо в Криму», «швидкий контрнаступ» тощо.

Так, війна – це також про пропаганду і контрпропаганду. Але хоч інколи треба називати речі своїми іменами, а не бескінечно продукувати міфи і жити в напродуктованому. Бо тоді ми не відрізняємось від агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хоч інколи треба говорити чесно і не боятися. Хоч інколи треба вірити у свій народ.