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Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Комунікація під час війни: треба вірити у свій народ

glavcom.ua
Війна – це також про пропаганду і контрпропаганду

Хоч інколи треба говорити чесно і не боятися

Успішна і ефективна комунікація у період війни – це дуже складно. Дуже.

Бо легше про «2-3 тижні», «путін хворий і помре», «Бахмут – фортеця», «літо в Криму», «швидкий контрнаступ» тощо.

Так, війна – це також про пропаганду і контрпропаганду. Але хоч інколи треба називати речі своїми іменами, а не бескінечно продукувати міфи і жити в напродуктованому. Бо тоді ми не відрізняємось від агресора.

Хоч інколи треба говорити чесно і не боятися. Хоч інколи треба вірити у свій народ.

Джерело
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Теги: війна пропаганда росія

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