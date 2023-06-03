Китай хоче відправити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію

Спецпредставник Китаю каже, що його поїздка до Європи не мала негайного результату

Китай може направити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію для переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною. Про це повідомив спецпредставник Китаю Лі Хуей, пише Reuters.

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Хуей зазначив, що його поїздка до Європи, яка передбачала сприяння політичному врегулюванню війни, «може не призвести до якогось негайного результату».

«Ми відчули, що існує велика прірва між позиціями обох сторін. Намагання змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз все одно зіткнеться з великими труднощами... Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання «кризи» (так Китай називає розв’язану Росією війну проти України – ред.) в Україні», - сказав спецпредставник Китаю.

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Нагадаємо, у травні відбулося велике європейське турне Лі Хуея, яке розпочалося 17 травня з візиту до України. У Києві у нього відбулася зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою та президентом країни Володимиром Зеленським. Потім китайський спецпредставник відвідав Варшаву, Париж та Берлін, де також було проведено «поглиблені консультації щодо мирного врегулювання української кризи».

Також 25 травня Лі Хуей прибув до Брюсселя, де він зустрівся з головою Євроради Шарлем Мішелем. За результатами зустрічі китайські дипломати повідомили, що представники країн ЄС погоджуються з позицією Китаю щодо необхідності проведення мирних переговорів щодо України. «Сторони обмінялися думками з таких питань, як політичне врегулювання української кризи та двосторонні відносини Китаю та ЄС», – заявили тоді в МЗС Китаю.

Завершилося турне візитом до Росії, де Лі Хуей провів перемовини щодо України у МЗС країни-агресорки.