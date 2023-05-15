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«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
13 травня у Брянській області розбилося п'ять повітряних суден
фото з соцмереж

Пілоти, які розбилися у Брянській області, раніше вбивали людей у Сирії

Російська пропаганда не може визначитися із тим, що ж насправді сталося у Брянській області РФ та звинувачує в усьому то українських диверсантів, то власну протиповітряну оборону. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Третій гелікоптер зник теж за незрозумілих причин. Це не дуже визнається в РФ, щоб ще чорнішим той день не став для них», – сказав він.

Ігнат зазначив, що російська пропаганда розглядає різні варіанти: від діяльності партизанів до роботи українських винищувачів або власної протиповітряної оборони.

«Там істерика. Ми за ними спостерігаємо, і це нас дуже тішить», – додав він.

Речник зазначив, що пілоти, які розбилися у Брянській області, раніше вбивали людей у Сирії.

«Багато льотчиків, яких РФ направила вбивати українців, були ті самі, хто воював у Сирії, вони були одними з найкращих. Багато з них вже не буде ніколи літати», – розповів Ігнат.

Проте РФ продовжує готувати пілотів, йдеться про близько 100-150 осіб щороку.

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. 

Теги: окупанти авіакатастрофа росія

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