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Масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин
У небо піднімався носій «Кинджалів» Міг-31К
фото: glavcom.ua

Станом на 20:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К.

Станом на 20:26 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала понад 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти війна ракета

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