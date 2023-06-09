Ракетна атака на Житомирщину: пошкоджено 30 будинків (фото)
Внаслідок атаки одна людина загинула, ще трьох осіб травмовано
Міністерство внутрішніх справ уточнило наслідки нічного ракетного терору у Житомирській області.
«Внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, чотири будинки зруйновані, 30 – пошкоджені», – йдеться в повідомленні.
Одна людина загинула, ще трьох осіб травмовано.
Пожежа площею близько 300 кв. м ліквідована.
Нагадаємо, у ніч на 9 червня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.
Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині під час масштабної повітряної тривоги.
Згодом стало відомо про попадання в житловий масив приватного сектора Звягельської громади на Житомирщині. Одна людина загинула, також є поранені.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування, з яких знищено чотири ракети і десять дронів.
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