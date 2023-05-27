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В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)
На місці прильоту піднявся стовп диму
фото: Бердянськ сьогодні/Telegram

За попередніми даними, приліт є по території бази відпочинку, де розміщуються окупанти

У суботу, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація та місцеві телеграм канали.

«У Бердянську знову гучно. Маємо надію на вдалу роботу ЗСУ. Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу», - йдеться у повідомленні Бердянської МВА.

У телеграм-каналах повідомляється, що найгучніше було у центрі міста. Особливо в районі порту.

Бердянці кажуть, що звука ракети не чули, так що, можливо, то була робота БПЛА.

Навколо місця прильоту кружляє авіація ворога.

За інформацією бердянців, скоріш за все влучання було по території бази відпочинку «Хімік», де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів. Знаходиться база у с. Новопетрівка.

Такий вигляд база відпочинку «Хімік» мала раніше
Такий вигляд база відпочинку «Хімік» мала раніше

На місце влучання попрямували пожежні.

В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео) фото 1
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео) фото 2

Окупанти звітують про роботу ППО і падіння уламків на околиці міста.

В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео) фото 3

Нагадаємо, 25 травня в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух.

Теги: Бердянськ вибух війна

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