Демократія в берцях. Як Україні організовувала голосування військових у часи незалежності

Перед першими повоєнними виборами з новою силою постане питання створення спецдільниць для військових

Громадянська мережа «Опора» на основі постанов ЦВК проаналізувала практику утворення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових.

Загалом, за підрахунками «Опори», у 1998–2019 роках було створено щонайменше 137 таких дільниць. Найбільше – на президентських виборах 2019 року (80), а також на виборах до Верховної Ради у далекому 1998 році (36).

Вибори 1998–2000 років

За період 1998–2000 років на порталі ЦВК оприлюднено щонайменше 12 постанов про утворення виборчих дільниць у військових частинах. Загалом на парламентських і президентських виборах, а також на двох довиборах у межах одномандатних округів було утворено 49 таких виборчих дільниць.

Дільниці утворювали на території військових частин, гарнізонів, закритих військових містечок, університетів, госпіталів.

Рік Вибори Кількість ДВК 1998 Парламентські 36 1998 Довибори в окрузі №101 (Кіровоградська область) 1 1999 Президентські 11 2000 Довибори в окрузі №99 (Кіровоградська область) 1

На жаль, портал ЦВК за цей період не містить деталізованої інформації про дільничні виборчі комісії, тому неможливо встановити ні кількість виборців, ні явку на таких дільницях.

Парламентські вибори 2002 року

На виборах до Верховної Ради у 2002 році, як виняток, було утворено чотири виборчі дільниці на територіях військових частин: по одній – на Франківщині та Львівщині, дві – на Київщині. До списків виборців на них було включено загалом лише 4340 осіб.

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців 176 90 Івано-Франківська обл., 78442, м. Івано-Франківськ-16, вул. Авіаційна, в/ч А1807 1087 130 93 Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, в/ч А0543 445 239 96 Київська обл., Макарівський р-н, м. Макарів-1, в/ч А4380 2058 10 124 Львівська обл., Миколаївський район, с. Липівка, в/ч Е6398 750

На жаль, портал ЦВК за цей період також не містить деталізованих результатів виборів за дільницями.

Президентські вибори 2004 року

На виборах президента у 2004 році було утворено лише три спеціальні виборчі дільниці для голосування військових – дві в Київській та одну в Івано-Франківській області. До списків виборців було включено трохи більш як 3800 військовослужбовців – близько 0.01% від усіх виборців по Україні.

Загалом у «третьому турі» виборів на цих дільницях проголосувало 2759 осіб. Явка була доволі різною – від 65,4% до 82,2%.

На дільниці на Івано-Франківщині та в c. Ольшаниця переміг Віктор Ющенко, а на дільниці в м. Макарів з невеликою перевагою переміг Віктор Янукович – 675 голосів проти 599 голосів за Віктора Ющенка.

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців Явка 176 90 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ-16, в/ч А1807 (військове містечко «Делятинський гарнізон») 1179 79,47% 184 92 Київська обл., Макарівський район, м. Макарів-1, військова частина А2192 2112 65,43% 174 94 Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, військова частина А0543 535 82,24%

Президентські вибори 2010 року

На цих виборах була утворена лише одна спеціальна виборча дільниця №120 (08001, Київська область, Макарівський район, місто Макарів-1) на території військової частини А2192 у виборчому окрузі №92.

У другому турі виборів на дільниці було зареєстровано 2260 виборців, з яких взяли участь у виборах 1270 осіб (56,2%).

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців Явка 120 92 08001, Київська обл., Макарівський район, місто Макарів-1, в/ч А2192 2260 56,2%

Президентські вибори 2019 року

У 2019 році на виборах президента України було створено найбільше спеціальних виборчих дільниць для голосування військових – 80. Загалом вони були розміщені у трьох областях України: Донецькій – 65, Луганській – 9 та Львівській – 1 у межах 17 виборчих округів.

У першому турі виборів до списків виборців було включено 41 626 осіб, у другому – 40 492.

У першому турі явка на таких дільницях становила 86,8% і коливалася від 56,6% до 100%. Володимир Зеленський і Петро Порошенко отримали практично однакову підтримку військових – 36,86% і 37,16% голосів відповідно.

У другому турі явка серед військових дещо зросла і становила 91,2% (коливалась від 58,1% до 100%). Прикметно, що Володимир Зеленський та Петро Порошенко знову отримали близькі результати підтримки виборців – 46,15% та 48,8% голосів відповідно, що дає підстави стверджувати про доволі високу дисципліну виборців та значний плюралізм голосів на спеціальних дільницях.

Отже, історично Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових на різних типах національних виборів. Зростання кількості таких дільниць напряму повʼязане з безпековими і логістичними викликами через агресію Російської Федерації. На спеціальних дільницях загалом не помітна підтримка якось одного конкретного кандидата, але військовослужбовці голосують набагато більш активно, ніж звичайні виборці.

Напередодні перших повоєнних виборів питання інклюзивності голосування військових постане з новою силою. Держава має не просто організувати процес, а й подолати безпрецедентні логістичні та безпекові бар’єри. Врешті, виконання євроінтеграційних вимог щодо захисту виборчих прав громадян, зокрема й військовослужбовців, стане підтвердженням того, що Україна здатна захищати демократію так само ефективно, як і свої кордони.