Головна Публікації
search button user button menu button

Демократія в берцях. Як Україні організовувала голосування військових у часи незалежності

Опора, Андрій Савчук
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Перед першими повоєнними виборами з новою силою постане питання створення спецдільниць для військових

Громадянська мережа «Опора» на основі постанов ЦВК проаналізувала практику утворення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових.

Загалом, за підрахунками «Опори», у 1998–2019 роках було створено щонайменше 137 таких дільниць. Найбільше – на президентських виборах 2019 року (80), а також на виборах до Верховної Ради у далекому 1998 році (36).

Вибори 1998–2000 років

За період 1998–2000 років на порталі ЦВК оприлюднено щонайменше 12 постанов про утворення виборчих дільниць у військових частинах. Загалом на парламентських і президентських виборах, а також на двох довиборах у межах одномандатних округів було утворено 49 таких виборчих дільниць.

Дільниці утворювали на території військових частин, гарнізонів, закритих військових містечок, університетів, госпіталів.

Рік Вибори Кількість ДВК
1998 Парламентські 36
1998 Довибори в окрузі №101 (Кіровоградська область) 1
1999 Президентські 11
2000 Довибори в окрузі №99 (Кіровоградська область) 1

На жаль, портал ЦВК за цей період не містить деталізованої інформації про дільничні виборчі комісії, тому неможливо встановити ні кількість виборців, ні явку на таких дільницях.

Парламентські вибори 2002 року

На виборах до Верховної Ради у 2002 році, як виняток, було утворено чотири виборчі дільниці на територіях військових частин: по одній – на Франківщині та Львівщині, дві –  на Київщині. До списків виборців на них було включено загалом лише 4340 осіб. 

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців
176 90  Івано-Франківська обл., 78442, м. Івано-Франківськ-16, вул. Авіаційна, в/ч А1807 1087
130 93  Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, в/ч А0543 445
239 96  Київська обл., Макарівський р-н, м. Макарів-1, в/ч А4380 2058
10 124  Львівська обл., Миколаївський район, с. Липівка, в/ч Е6398 750

На жаль, портал ЦВК за цей період також не містить деталізованих результатів виборів за дільницями.

Президентські вибори 2004 року

На виборах президента у 2004 році було утворено лише три спеціальні виборчі дільниці для голосування військових – дві в Київській та одну в Івано-Франківській області. До списків виборців було включено трохи більш як 3800 військовослужбовців – близько 0.01% від усіх виборців по Україні. 

Загалом у «третьому турі» виборів на цих дільницях проголосувало 2759 осіб. Явка була доволі різною – від 65,4% до 82,2%. 

На дільниці на Івано-Франківщині та в c. Ольшаниця переміг Віктор Ющенко, а на дільниці в м. Макарів з невеликою перевагою переміг Віктор Янукович – 675 голосів проти 599 голосів за Віктора Ющенка.

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців Явка
176 90

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ-16, в/ч А1807 (військове містечко «Делятинський гарнізон»)

 1179 79,47%
184 92 Київська обл., Макарівський район, м. Макарів-1, військова частина А2192 2112 65,43%
174 94 Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, військова частина А0543 535 82,24%

Президентські вибори 2010 року

На цих виборах була утворена лише одна спеціальна виборча дільниця №120 (08001, Київська область, Макарівський район, місто Макарів-1) на території військової частини А2192 у виборчому окрузі №92.

У другому турі виборів на дільниці було зареєстровано 2260 виборців, з яких взяли участь у виборах 1270 осіб (56,2%).

№ ДВК Округ Адреса Кількість виборців Явка
120 92  08001, Київська обл., Макарівський район, місто Макарів-1, в/ч А2192 2260 56,2%

Президентські вибори 2019 року

У 2019 році на виборах президента України було створено найбільше спеціальних виборчих дільниць для голосування військових – 80. Загалом вони були розміщені у трьох областях України: Донецькій – 65, Луганській – 9 та Львівській – 1 у межах 17 виборчих округів.

У першому турі виборів до списків виборців було включено 41 626 осіб, у другому – 40 492.

Демократія в берцях. Як Україні організовувала голосування військових у часи незалежності фото 1

У першому турі явка на таких дільницях становила 86,8% і коливалася від 56,6% до 100%. Володимир Зеленський і Петро Порошенко отримали практично однакову підтримку військових – 36,86% і 37,16% голосів відповідно.

У другому турі явка серед військових дещо зросла і становила 91,2% (коливалась від 58,1% до 100%). Прикметно, що Володимир Зеленський та Петро Порошенко знову отримали близькі результати підтримки виборців – 46,15% та 48,8% голосів відповідно, що дає підстави стверджувати про доволі високу дисципліну виборців та значний плюралізм голосів на спеціальних дільницях.

Демократія в берцях. Як Україні організовувала голосування військових у часи незалежності фото 2

Отже, історично Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових на різних типах національних виборів. Зростання кількості таких дільниць напряму повʼязане з безпековими і логістичними викликами через агресію Російської Федерації. На спеціальних дільницях загалом не помітна підтримка якось одного конкретного кандидата, але військовослужбовці голосують набагато більш активно, ніж звичайні виборці.

Напередодні перших повоєнних виборів питання інклюзивності голосування військових постане з новою силою. Держава має не просто організувати процес, а й подолати безпрецедентні логістичні та безпекові бар’єри. Врешті, виконання євроінтеграційних вимог щодо захисту виборчих прав громадян, зокрема й військовослужбовців, стане підтвердженням того, що Україна здатна захищати демократію так само ефективно, як і свої кордони.

Матеріал створено в рамках проєкту «Просування демократичної доброчесності та врядування в Україні», що реалізується Громадянською мережею «Опора» за підтримки ЄС. Його зміст є виключною відповідальністю Громадянської мережі «Опора» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Андрій Савчук
Аналітик Громадянської мережі «Опора»

Читайте також:

Теги: вибори військові держава Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У періоди дефіциту газ на ринку дорожчає дуже швидко
Війна в Ірані може зробити наступну зиму в Україні ще складнішою
17 березня, 17:57
Здача територій, в умовах коли ми не зазнали поразки, буде добровільною поразкою
Чому ми не можемо віддати Донбас?
30 березня, 13:02
12 квітня 2026 року в Угорщині проходять парламентські вибори, головні суперники Орбан та Мадяр
Орбан проти Мадяра: сім факторів, що вирішать майбутнє Угорщини
12 квiтня, 17:53
Віктор Орбан
Вето Орбана: як ЄС може розблокувати кредит для Києва?
24 березня, 19:15
Глава Офісу президента Кирило Буданов
Буданов закликав масштабувати єОселю
1 квiтня, 14:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 квiтня, 15:34
Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля
3 квiтня, 12:08
РФ накрила Україну ударами під час діалогу Зеленського з Папою
Зеленський розмовляв із Папою Римським в момент масованої атаки РФ
3 квiтня, 14:22
Фермери зменшили площі посіву через ризик провалу експорту
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
10 квiтня, 16:57

Публікації

Україна вже має досвід створення спеціальних виборчих дільниць для голосування військових
Демократія в берцях. Як Україні організовувала голосування військових у часи незалежності
Сьогодні, 10:30
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Кого ти обрало, Запоріжжя? Що коять в парламенті друзі Богуслаєва і лобісти бізнесу
Вчора, 10:05
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
13 квiтня, 16:00
В Україні платні камери СІЗО забезпечують в’язнів ліжками, шафами для речей, телевізорами, унітазами та душом
Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України
10 квiтня, 12:00
Верховна Рада взялася за оподаткування посилок та цифрових платформ
«Гайки» будуть всім». Верховна Рада почала виконувати податкові задачі МВФ
8 квiтня, 17:15

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua