Чи буде перемир’я на Великдень? Зеленський прокоментував рішення Кремля

Зеленський повідомив, що РФ відмовилася зупинити вогонь на Великдень
фото: Zelenskiy Official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, Україна передала відповідну ініціативу американській стороні, однак реакція Москви залишається негативною. «Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що пропозиція Києва про тимчасове перемир’я на Великдень залишається чинною. Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський повідомив, що російські війська активізували штурмові дії, використовуючи погодні умови.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на заяви щодо можливого перемир’я на Великдень та поставили під сумнів наявність конкретної ініціативи з боку України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не озвучив чіткої пропозиції щодо встановлення «режиму тиші».

30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

Раніше Зеленський провів перемовини зі спецпредставниками американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови стало посилення безпекових гарантій для України.

Глава держави наголосив, що Україна робить усе, щоб підтримати мирні зусилля. Президент назвав розмову позитивною. Він повідомив, що сторони домовилися посилити гарантії безпеки.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в Анкарі провів низку важливих зустрічей з керівництвом Туреччини. Мав розмови з міністром оборони Яшаром Гюлером, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та радником президента з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.

