Зеленський розмовляв із Папою Римським в момент масованої атаки РФ

РФ накрила Україну ударами під час діалогу Зеленського з Папою

Київ заявив про «великодню ескалацію»: удари тривали хвилями без жодної паузи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. Про це повідомляє «Главком».

За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.

«Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що замість зниження інтенсивності бойових дій Росія лише посилила атаки. «Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що такі дії не можна ігнорувати, і подякував міжнародним партнерам, які продовжують привертати увагу до ситуації.

Під час розмови з Папою Римським президент також поінформував про переговорний процес і взаємодію з американською стороною. Окремо він подякував за сприяння у поверненні викрадених українських дітей і гуманітарну допомогу, яку Ватикан надавав Україні, зокрема протягом зимового періоду.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит до України та побажав йому і вірянам благословенного Великодня.

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.