Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розмовляв із Папою Римським в момент масованої атаки РФ

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
РФ накрила Україну ударами під час діалогу Зеленського з Папою
фото: Zelenskiy Official

Київ заявив про «великодню ескалацію»: удари тривали хвилями без жодної паузи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. Про це повідомляє «Главком».

За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.

«Жодної години спокою для наших людей, і це така відповідь Росії на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що замість зниження інтенсивності бойових дій Росія лише посилила атаки. «Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що такі дії не можна ігнорувати, і подякував міжнародним партнерам, які продовжують привертати увагу до ситуації.

Під час розмови з Папою Римським президент також поінформував про переговорний процес і взаємодію з американською стороною. Окремо він подякував за сприяння у поверненні викрадених українських дітей і гуманітарну допомогу, яку Ватикан надавав Україні, зокрема протягом зимового періоду.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит до України та побажав йому і вірянам благословенного Великодня.

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

Теги: переговори Україна Володимир Зеленський Папа Римський ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua