Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Чому ми не можемо віддати Донбас?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Здача територій, в умовах коли ми не зазнали поразки, буде добровільною поразкою
фото: AP

Три причини, чому Україна не має права відступити з Донбасу

Американцям здається, що завершення війни в Україні дуже легке: нам треба просто вийти з Донбасу. За це ми отримаємо мир, гарантії і золотий дощ з грошей. Насправді, ми не можемо виконати цю вимогу. І ось чому.

• 1 •

Моральна поразка. Серед безлічі причин чому ми не можемо вийти, на перше місце я ставлю цей фактор. Добровільно вийшовши з Донбасу – ми фактично зафіксуємо поразку у війні. Це буде колосальним ударом по бойовому духу збройних сил, які доблесно бились майже п'ять років. Будь-який командир вам скаже, що моральний дух підрозділу є ключовим в його готовності виконувати бойові завдання. Здача територій, в умовах коли ми не зазнали поразки, буде добровільною поразкою.

Чому це погано? Війна не закінчиться навіть мирною угодою. Для нас росіяни на десятки років, якщо не століття, будуть становити загрозу. Тому відновлення країни, і утримання ефективних збройних сил буде нашим довготривалим завданням. Зазнавши добровільної поразки – нація не буде мати морального духу протистояти в довгостроковому періоді.

Чи можемо ми втратити Донбас в результаті бойових дій? Так. І якщо війна в Ірані не закінчиться найближчим часом, то скоріше за все так і буде в цьому році. Але це не буде поразкою. Бо поразка – це розгром збройних сил. Поки наші ЗСУ можуть битись і чинити опір – ми не програли у війні. Поки країна зберігає збройні сили – вона не програла у війні.

• 2 •

Внутрішня нестабільність. Я думаю, що Путін вимагаючи Донбас саме в добровільному форматі здачі робить ставку саме на внутрішньополітичні наслідки. Насправді, як дворовий пітерський пацан він хоче забрати Донбас силою, бо отримати без бою – це доказ неспроможності російської армії самостійно це зробити.

Тому він знає, що подібний крок збоку української влади стане зрадою для українських військових командирів, які з великою ймовірністю не приймуть цього факту. Це призведе до внутрішньої нестабільності і протистояння, яке може мати наслідком хаос і крах держави. За цих умов, ми гарантовано втратимо підтримку Заходу, і Путін спокійно продовжить своє СВО, не зважаючи на жодні договори.

• 3 •

Юридична неможливість передачі українських земель. Наша Конституція не дає жодної можливості передавати землю. Також вона не дає можливості міняти її в цій частині без референдуму. Тому умовна згода відступити з Донбасу потребує «референдуму» і скоріше навіть нової Конституції.

Для цього необхідно зупинити бойові дії, на що принципово не погоджується Путін. Більше того, малоймовірно, що український народ ще й проголосує таке. Тому українська влада сьогодні не може погодитись на такі умови, без того, щоб не підписати собі тюрму.

Ми всі дуже втомлені війною. І дуже хочеться, щоб це закінчилось. Але ми не можемо закінчити це ганебною поразкою. Бо тоді цей жах стане довготривалим. Ми не можемо добровільно закінчувати війну прирікаючи наше майбутнє.

На жаль, війна в Ірані зламала можливість зупинки нашої війни найближчим часом. «Нью-Йорк Таймс» написав, що в лютому економічна ситуація в Путіна була настільки критичною, що він почав дійсно розглядати зупинку війни по лінії фронту. Зараз він цього не зробить.

Але це не відміняє того факту, що його економіка не стає сильнішою, і людей в нього не стає більше. Тому як тільки ціна на нафту нормалізується – він повернеться у ту ж саму точку. А ціна рано чи пізно нормалізується, бо або розблокується Ормузька протока, або світова економіка вилетить у рецесію і їй не треба буде стільки нафти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua