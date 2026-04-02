У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

У четвер, 2 квітня, о 15:01 сирени пролунали у столиці та більшості областей України. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили України. О 15:34 в столиці пролунав відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по 9-му поверху багатоповерхівки. У будинку вибиті вікна.

До слова, в Україні триває 1499-й день війни.