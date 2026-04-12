Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Орбан проти Мадяра: сім факторів, що вирішать майбутнє Угорщини

12 квітня 2026 року в Угорщині проходять парламентські вибори, головні суперники Орбан та Мадяр
Фінал електоральної битви в Угорщині. Хто переможе?

Від результату виборів в Угорщині дійсно (і це слово не для пафосу) залежить доля європейської Угорщини, баланс країн в Центрально-Східній Європі, позиції Брюсселя і стратегія євроінтеграції та підтримки України. Але, передусім, життя і достаток кожної угорської родини.

Результат їх голосування прогнозувати слід обережно і виважено. Маніпулятивна соціологія давно вже не є барометром реальних настроїв (і вона показує лише рейтинги для пропорційної системи виборів, а це лише 92 депутати із 199). Дуже часто вибір партії чи кандидата стає заручником ірраціональних потягів та афекту, феномену впливу настроїв останніх днів та годин перед вибором.

Та й рівень інформаційної токсичності парламентської кампанії в Угорщині вражає (вона точно побила рекорди за кількістю компроматів, розслідувань та скандалів на одиницю часу). Але напруження несе за собою і велику мобілізаційну хвилю, яка в наростанні завтра може стати вердиктом для 16-річного правління орбанівської Fidesz.

Сім важливих факторів впливу на результат виборів для розуміння суті кампанії в Угорщині. Наразі тренд наступний: опозиційна Tisza Петера Мадяра переможе, а Fidesz зазнає політичної катастрофи.

Давайте спробуємо піти проти начебто очевидного і високоймовірного тренду і ризикнемо констатувати, що «не все так однозначно».

Перший фактор

Виборча географія. Орбан напередодні цих виборів перерозподілив межі мажоритарних округів з огляду на те, щоб міський контингент виборців (схильний підтримувати опозицію) максимально розчинити в анклавах сіл та містечок, де найбільше проживає електоральної бази прем'єра – пенсіонерів, жінок, бідних робітників, селян тощо.

Округи, схильні підтримувати опозицію – були укрупнені, а округи, що схилялись до Fidesz – поділені з метою збільшити кількість потенційних місць в парламенті. Але це ще не факт, що Tisza не проб'є ядро Орбана у його вотчині.

Другий фактор

Ефект компенсації переможцю у виборчій системі з виборів 2014 року. Він реалізовується через механізм передачі залишків голосів партії, яка перемогла.

По-перше, усі голоси, віддані за кандидатів, що не посіли перше місце в кожному мажоритарному окрузі, додаються до результату їхньої партії в загальнонаціональному списку.

По-друге, сама партія-переможець в окрузі отримує бонусні голоси за формулою: бонусні голоси = голоси переможця мінус (голоси другого кандидата плюс 1)​. І вони додаються до загального партійного списку його партії.

Давайте проілюструю прикладом, щоб було зрозуміло. Уявімо, в одному з округів перемагає кандидат від Tisza (25000 голосів), кандидат від Fidesz отримує 15000 голосів, кандидат від Mi Hazánk – 5000 голосів. Внаслідок дії вищезазначених двох принципів, партія Fidesz отримає до свого партійного списку з цього округу +15000 голосів, партія Mi Hazánk +5000 голосів, а переможець в окрузі Tisza отримає крім депутата-переможця, ще й бонус до партійного списку за формулою: 25000-(15000+1) = 9999 голосів.

Таким чином, партія, яка перемагає в більшості округів з невеликим відривом, отримує колосальну кількість «зайвих» голосів до свого списку. Але цей принцип, колись вигаданий Орбаном, зараз може спрацювати проти нього. Якщо результат не буде сфальсифікований в частині округів, звісно.

Третій фактор

Так званий «мігруючий бюлетень» на мажоритарних виборах. Це означає, що виборець може знаходитись не у своєму мажоритарному окрузі або за межами країни і запросити бюлетень із кандидатами-мажоритарниками зі свого округу.

І ось ці бюлетені в день виборів після голосування лише запаковуються і відправляються в «рідні» округи, а значить швидко не будуть пораховані. Упродовж тижня, а то і більше, їх будуть опрацьовувати і виявиться, що в кінці тижня переможець виборів змінився, адже дуже часто різниця в округах між кандидатами доволі мінімальна.

Четвертий фактор

Мотиваційні «сітки» та машина для голосування в інтересах Орбана. Саме так, вам не почулось. Кращі практики українських виборів давно вже взяті на озброєння мафіозною системою Орбана в Угорщині.

Переважно виборців в сільській місцевості вносять у відомості і надають по 120 євро за голос, роздають ліки, продуктові талони, дрова тощо. Орбан ініціював багато соціальних проєктів – субсидіювання житлових кредитів, підвищення зарплати вчителів, звільнення від прибуткового податку жінок із декількома дітьми, премії для правоохоронців.

П'ятий фактор

Третя сила. Якщо 5%-бар'єр подолає і в парламент пройде ультраправа націоналістична партія Mi Hazánk, а Fidesz займе друге місце, але збереже впевнену кількість мандатів – перспектива правої коаліції Fidesz та Mi Hazánk є не такою і примарною за умови слабкого фінішу Tisza, перше місце якої не гарантує їй уряду.

Шостий фактор

Медійна монополія Орбана. Кампанія розвивалась в надцентралізованому медіасередовищі, що повністю підпорядковане владі Орбана. Європарламент навіть констатував, що в країні фактично встановлений гібридний режим виборчої автократії.
Хоча цей фактор не є базовим в проєктуванні порятунку Орбана, адже при загальному розчаруванні угорцем своїм соціально-економічним становищем провладна пропаганда перетворюється в точку антивладної мобілізації. Щоб подолати її опозиція зосередилась на цифрових платформах та digital-стратегії.

Однак, через те, що з жовтня 2025 р. в ЄС були введені обмеження на політичну рекламу в Meta та Google під час виборів, опозиція змушена була відійти від ставки на таргетовану рекламу до органічної взаємодії з виборцем через мітинги, зустрічі, онлайн-активізм, мемплекс, прямі ефіри, інтерактивний контент та вірусність. Це відповідає ключовій електоральній ставці Tisza – молодь, міський електорат, середній клас.

Феномен першості Tisza полягає в правильній стратегії розширення електорату за рахунок розчаруванні колишнього виборця Fidesz, яким Орбан попросту набрид. Мадяр побудував кампанію на звинуваченні у корупції Орбана (символом стало «орбанівське Межигір'я» – дача із зебрами).

Сьомий фактор

Гіпертоксичність кампанії через кількість компроматів, роботу російських та американських політтехнологів. Антиукраїнська істерія Орбана стала ключовою ставкою в кампанії: погрози в бік України через нафтопровід «Дружба», публічна перепалка із Зеленським, блокування 20-го пакету санкцій проти РФ, кредиту в 90 млрд євро та євроінтеграції України, затримка українських інкасаторів, звинувачення у втручанні України у вибори, передача Путіним громадян України Орбану тощо.

Скажу чесно, частково це все спрацювало на користь Орбана. Вершиною мав би стати теракт із газогоном на території Сербії, в якому потрібно було знайти «український слід». Однак тут Сербія не підіграла Угорщині. І це дійсно певний сигнал, що Вучич розуміє хиткість Орбана і його очікуваний виборчий провал.

Натомість, проти Орбана також були спрямовані грандіозні компромати, які, вважаю, без продуманого плану, а можливо й іноземного впливу, не мали шанси на реалізацію.

Треба згадати про записи плазування міністра закордонних справ Угорщини Сійярто перед російським міністром Лавровим; перельоти урядових та приватних угорських літаків до Росії та транспортування звідти готівки; використання угорських спецслужб у фабрикації звинувачення технічних співробітників штабу Мадяра у поширенні дитячої порнографії; злиття орбанівськими міністрами Росії конфіденційної інформації про ЄС та Україну.

А ще були сенсаційні викриття з боку кримінального авторитета Ковача, який розповів, що Орбан у 1990-х роках бав хабарі від російського бандита Могілевича. При цьому останній казав, що «цей вонючий мадяр живе з його грошей і буде робити те, що він говорить».

Ну і найбільшим, на мою думку, скандалом, було інтерв'ю офіцера угорської армії Сильвестра Палінкаша, який повідомив, що його друг – син Орбана Гаспар – готувався відправити угорських солдатів до африканського Чаду фактично на смерть після видіння від Бога. У той час, коли сам Орбан будує кампанію на недопущенні війни через Україну, його син хотів використати угорців для воєнних дій в Африці. Оцей скандал точно мав шалений резонанс.

А ось що стосується опозиції, то на рейтинг Tisza скандали не впливали. Так, не позначився сексуальний скандал навколо Мадяра в лютому, коли з'явились чутки про відеозаписи інтимних сцен із підісланими спецслужбами жінками за його участю («медова пастка»).

В інтернеті поширювались фото спальні з натяком на секс-відео з Мадяром. Сам Мадяр і його колишня підтвердили, що запис існує, але він не був оприлюднений публічно.

Сюди додавались публічні конфлікти з колишньою дружиною – міністеркою уряду Орбана, яка сприяла формуванню образу ненадійного чоловіка. Мадяр швидко й ефективно перевів стрілки: він представив історію не як особистий компромат, а як державну операцію шантажу з боку Орбана.

Оцінки угорських виборів 2026 р. як найбруднішої кампанії в Європі за останні десятиліття абсолютно справедливі. Важко спрогнозувати, які стратегії компрометації опонентів спрацюють на тих виборців, які ще не визначились.

Однак точно можна сказати, що кампанія завершується з впевненими ознаками перемоги Мадяра, але списувати Орбана рано. Він як лев буде битись за кожний голос і за кожний округ. Контролюючи суди, медіа та виборчу систему – можна іноді творити дива. А це прямий шлях до протестної революції.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Олег Постернак

