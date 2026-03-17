Війна в Ірані може зробити наступну зиму в Україні ще складнішою

Наступна зима буде ще складнішою?

Ситуація на енергоринках знову ускладнюється. Через загострення на Близькому Сході Європа, а разом з нею і Україна, ризикує зіткнутися з надвисокими цінами, перебоями постачання скрапленого газу і проблемами із заповненням газових сховищ. Це означає, що наступна зима може бути значно нервовішою для всього регіону.

На тлі ескалації навколо Ірану ціни на газ у Європі різко пішли вгору. Якщо на початку року котирування на головному європейському хабі TTF трималися на рівні близько €30–33 за МВт·год, то на початку березня вони піднімалися вдвічі: €60 за МВт·год і вище. Для України це ще один сигнал: готуватися потрібно вже зараз.

У періоди дефіциту газ на ринку дорожчає дуже швидко. Є кілька джерел, де Україна потенційно може взяти додатковий ресурс.

Перший варіант – імпорт газу з Європи

Це найшвидший інструмент, але і найдорожчий. Крім того, у разі дефіциту країни ЄС передусім забезпечуватимуть власні потреби, що робить імпорт менш передбачуваним.

Додатковий тиск створює і ситуація із власними запасами європейців: вони входять у сезон закачування газу з рівнем заповненості сховищ приблизно на 60%.

Це не тільки значно нижче, ніж торік – 68%, а й взагалі один із найнижчих показників за останні п’ять років. Невизначеність і слабка ринкова кон’юнктура посилюють конкуренцію за ресурс і підвищують ризик нових цінових стрибків.

Другий варіант – нарощувати власний видобуток

При споживанні 19–20 млрд кубометрів у 2025 році видобуток природного газу в Україні впав до 16,9 млрд кубометрів, проти понад 19 млрд кубометрів роком раніше. А от імпорт блакитного палива навпаки зріс майже в 9 разів – з 724 млн кубометрів до рекордних 6,5 млрд. Тобто країна майже покриває власні потреби, але у пікові періоди все одно змушена імпортувати газ.

Водночас запуск нових свердловин – це тривалий процес, який потребує значних інвестицій, часу і певної стабільності і передбачуваності.

Через російську агресію на жодну з цих складових не можна покладатися: росіяни продовжують атакувати газову інфраструктуру і, схоже, будуть це робити, поки війна триватиме.

Третій варіант – запуск родовищ, які вже готові працювати

Найшвидший спосіб отримати додатковий ресурс – відновити роботу тих підприємств, які вже мають інфраструктуру і можуть видобувати газ.

Частина таких ліцензій сьогодні заблокована, хоча родовища могли б давати додаткові обсяги вже зараз. Наприклад, британська компанія Enwell Energy раніше заявляла, що за наявності стабільних умов з боку регулятора могла б забезпечити додаткові обсяги газу, конденсату і нафти для українського ринку.

Схожі дискусії точаться і навколо інших активів. У ситуації, коли енергетичні ризики для Європи лише зростають, затягування таких рішень виглядає дедалі менш зрозумілим.

Після зміни частини управлінської команди у владі з’являється можливість переглянути рішення, які блокують видобуток, і нарешті запустити ресурси, що могли б працювати на економіку країни вже сьогодні. Принаймні, заяви Міністерства економіки про намір розібратися з проблемою ліцензій додають обережного оптимізму.

У підсумку варіанти на столі добре відомі: імпорт, збільшення власного видобутку і запуск родовищ, які вже готові працювати. Питання лише в тому, як швидко будуть прийматися рішення.

Адже до початку нового сезону закачування газу залишається зовсім небагато часу. Можна сподіватися на стабілізацію ситуації на світових ринках, але енергетична політика будується не на надіях, а на підготовці до найгірших сценаріїв.