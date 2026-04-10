Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі

Експерти попередили про скорочення посівів і ризик падіння експорту

Українські аграрії зіштовхнулися зі стрімким подорожчанням пального та добрив, що змусило частину господарств зменшити посівні площі і переглянути виробничі плани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

фото: Reuters

Український фермер Микола Малієнко, який працює на родючих землях у центральній частині країни та постачає продукцію до Європи, цього сезону скоротив площі під кукурудзою на 100 гектарів. Таке рішення він пояснює різким зростанням витрат, зокрема на добрива, що подорожчали після подій на Близькому Сході.

фото: Reuters

Окремою проблемою стало дизельне пальне, необхідне для збору врожаю з 1200 гектарів. Його вартість майже подвоїлася на тлі перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв. «Наш експортний потенціал може суттєво впасти», – сказав Малієнко.

Він також звернув увагу на ризики під час збору врожаю через нестабільні ціни на пальне. «Я не хочу, щоб мені хтось телефонував і казав: 150 грн., коли зерно падає з колоска, а мені нема чим його зібрати», – сказав Малієнко.

За оцінками аграрія, витрати господарств уже зросли щонайменше на 10-15%, а у разі затягування конфлікту можуть піднятися до 60%.

Аналітики зазначають, що Україна, попри війну з Росією, залишається одним із ключових виробників агропродукції та постачає її до понад 150 країн світу. Водночас географія експорту змінилася: обсяги поставок до Азії та на Близький Схід скоротилися, тоді як роль європейського напрямку зросла.

Експерти також вказують на посилення позицій Росії на світових ринках, зокрема у сегменті пшениці, завдяки дешевшим ресурсам. Ціни на дизельне пальне в Україні вже зросли майже до 92 грн. за літр. Фермери змушені вирішувати, чи закуповувати пальне за нинішніми цінами, чи чекати подальшого розвитку ситуації.

Нагадаємо, що в Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів.