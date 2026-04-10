Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Фермери зменшили площі посіву через ризик провалу експорту
фото: Reuters

Експерти попередили про скорочення посівів і ризик падіння експорту

Українські аграрії зіштовхнулися зі стрімким подорожчанням пального та добрив, що змусило частину господарств зменшити посівні площі і переглянути виробничі плани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі фото 1
фото: Reuters

Український фермер Микола Малієнко, який працює на родючих землях у центральній частині країни та постачає продукцію до Європи, цього сезону скоротив площі під кукурудзою на 100 гектарів. Таке рішення він пояснює різким зростанням витрат, зокрема на добрива, що подорожчали після подій на Близькому Сході.

Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі фото 2
фото: Reuters

Окремою проблемою стало дизельне пальне, необхідне для збору врожаю з 1200 гектарів. Його вартість майже подвоїлася на тлі перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв. «Наш експортний потенціал може суттєво впасти», – сказав Малієнко. 

Він також звернув увагу на ризики під час збору врожаю через нестабільні ціни на пальне. «Я не хочу, щоб мені хтось телефонував і казав: 150 грн., коли зерно падає з колоска, а мені нема чим його зібрати», – сказав Малієнко.

За оцінками аграрія, витрати господарств уже зросли щонайменше на 10-15%, а у разі затягування конфлікту можуть піднятися до 60%.

Аналітики зазначають, що Україна, попри війну з Росією, залишається одним із ключових виробників агропродукції та постачає її до понад 150 країн світу. Водночас географія експорту змінилася: обсяги поставок до Азії та на Близький Схід скоротилися, тоді як роль європейського напрямку зросла.

Експерти також вказують на посилення позицій Росії на світових ринках, зокрема у сегменті пшениці, завдяки дешевшим ресурсам. Ціни на дизельне пальне в Україні вже зросли майже до 92 грн. за літр. Фермери змушені вирішувати, чи закуповувати пальне за нинішніми цінами, чи чекати подальшого розвитку ситуації.

Нагадаємо, що в Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів.

 

Читайте також:

Читайте також

Медики фіксують зростання гепатитів, туберкульозу та резистентних інфекцій
Війна активізувала небезпечні інфекції в Україні: пояснення лікарки
16 березня, 13:10
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
16 березня, 03:58
Щербина прийняв для себе рішення пов’язати своє подальше життя зі справою захисту державного кордону України
Поліг під час оборони державного кордону на Сумщині. Згадаймо Дмитрія Щербину
22 березня, 09:00
Ціни на нафту в п'ятницю встановилися на найвищому рівні за останні чотири роки
Ірак оголошує форс-мажор на нафтових родовищах через війну в Перській затоці
21 березня, 09:42
Тегеран погодився на діалог, але вимагає повного зняття санкцій
Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс
24 березня, 19:07
Молдова отримує світло з Євросоюзу оминаючи пошкоджені мережі
Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
24 березня, 15:03
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
25 березня, 23:08
Дрони тестували на полігоні Brave1
Міноборони протестувало нове покоління українських дронів-бомберів (фото)
30 березня, 21:33
Британські військові допомагатимуть встановлювати системи ППО, навчати персонал і обслуговувати їх
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану
31 березня, 20:09

Суспільство

Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Міноборони роз'яснило ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок
Міноборони роз'яснило ситуацію зі статусом «у розшуку» для жінок
Безпека під час Великодня: СБУ звернулася до українців
Безпека під час Великодня: СБУ звернулася до українців
Держава вперше фіксуватиме дані про ринок азартних ігор у реальному часі
Держава вперше фіксуватиме дані про ринок азартних ігор у реальному часі
«Це великоднє божевілля». Парамедик звернулася до волонтерів із проханням
«Це великоднє божевілля». Парамедик звернулася до волонтерів із проханням

Новини

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
