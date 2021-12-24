Глядачі були здивовані. Як Україна витратила $12 млн на участь у Всесвітній виставці (документ, фото)

На будівництво, оздоблення і утримання павільйону, який Україна облаштувала на Всесвітній виставці «Експо-2020» у Дубаї, було витрачено $8,68 млн.

Українська журналістка на власні очі побачила експозицію і не добирала слів у соцмережі

На підготовку та забезпечення участі України у Всесвітній виставці «Експо-2020» в Дубаї було витрачено $12 млн. Про це «Главкому» повідомив директор державного підприємства «Експо-2020» Іван Сидоренко у відповіді на запит.

За його даними, на будівництво, оздоблення і утримання павільйону витрачено $8,68 млн; розробка та реалізація сценарію концепції внутрішнього наповнення павільйону обійшлася у 76,5 млн грн; на розробку та реалізацію культурної, ділової та презентаційної програми павільйону витрачено 25,8 млн грн.

Найдешевшими виявилися інженерно-консультаційні послуги – 2,73 млн грн.

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Українська журналістка Анна Ковальчук, яка відвідала український павільйон у Дубаї, не добирала слів у соцмережі. Зокрема, вона була подивована тим, що побачила, і порівнювала український павільйон із іншими.

Ради справедливості треба наголосити: на «Експо-2020» є дві категорії учасників. Перші – це держави з претензією на глобальне лідерство, які приїжджають, щоб зафіксувати своє місце у світі чи заявити про право на нього. Серед них Америка і Китай, на павільйонах позиціонується освоєння космосу. Також у павільйоні Франції є елемент, який ненав'язливо демонструє свою військову промисловість.

Друга категорія учасників, навпаки, не страждає на мегаломанію, а має комерційну мету. Себто залучення інвестицій або туристів. Ці країни розповідають про себе, намагаючись не вразити, а зацікавити та сподобатися.

Якраз у другій категорії закріпилася наша країна. Українці «дивували» світ портретом Кобзаря, «втіленим художнім випалюванням»; колосками пшениці і трактором; «моторошні сукні в підлогу з блискітками та пір’ям, якась електроніка, інфраструктурний макет, QR-код, який веде на незрозумілий готель; мобільний додаток «Дія», ресторан «Мальви» з котлетою по-київськи за 450 грн.

Манекени у сукнях, які подивували українську журналістку. Фото з «Фейсбуку» Анни Ковальчук

Українське цифрове ноу-хау «Діяу». Фото з «Фейсбуку» Анни Ковальчук

Портерт Тараса Шевченка на «Експо-2020». Фото з «Фейсбуку» Анни Ковальчук

Українська пшениця у Дубаї. Фото: expo2020.gov.ua

Гості всесвітньої виставки роздивляються на трактор в українському павільйоні. Фото: expo2020.gov.ua

«Чому після павільйону Перу хочеться терміново поїхати до Перу – пити сік із фіолетової кукурудзи, а після українського захотілося лише скоріше забратися подалі. І чому втрачено оплачений шанс раз на п’ять років показати Україну світові такою, яку ми самі себе бачимо чи якою хочемо бачити, а показані нагромадженням дивних розрізнених елементів без будь-якої ідеї», – вважає журналістка.

У Дубаї можна скуштувати котлету по-київськи за 450 грн. Фото з «Фейсбуку» Анни Ковальчук

У свою чергу директор державного підприємства «Експо-2020» Іван Сидоренко також пояснив, чому Україна без тендера обрала фірму Make Kit Exhibition Stand Fitting & Execution LLC (Дубаї), яка за $1,23 млн надає послуги з утримання павільйону на Всесвітній виставці.

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«Ураховуючи, що послуги з утримання павільйону України мають здійснюватися, відповідно до законодавства Об’єднаних Арабських Еміратів та вимог організаційного комітету Всесвітньої виставки, державне підприємства «Експо-2020» провело аналіз відповідних послуг в ОАЕ. Інтерес до участі у закупівлі послуг з утримання павільйону України виявили три компанії з ОАЕ. Пропозиція компанії Make Kit Exhibition Stand Fitting & Execution LLC була найменшою за ціною», – зазначив посадовець.

Директором фірми Make Kit Exhibition Stand Fitting & Execution LLC є Юлія Карайон. За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, до травня 2016 року жінка з такими ж ініціалами була співзасновницею українського ТОВ «Експо Едженсі».

Протягом 2016-2017 років ТОВ «Експо Едженсі» виграло тендери з організації участі міста Києва в міжнародних туристичних виставках у Варшаві, Брюсселі, Ризі, Тель-Авіві, Берліні, Пекіні.

Загалом, на виставці «Експо-2020» представлені павільйони 192 країн світу. Виставка діє у Dubai Exhibition Centre з 1 жовтня 2021 року до 30 березня 2022 року. За даними урядового порталу, протягом двох місяців український павільйон відвідало понад 300 тисяч гостей, серед яких представники урядів, парламентів, бізнесу, діячі культури як з України, так і з інших країн світу.

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