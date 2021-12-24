Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні втричі перевищує норму

Показники рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодній області

Показники захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення становить 245

В Україні станом на 24 грудня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки залишаються дві Волинська та Запорізька області, до «жовтого» рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Рівень захворюваності на Covid-19 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення станом на 23 грудня по країні становив 245 на 100 тис. населення. В Києві рівень захворюваності – 507 на 100 тис. населення.

Станом на 23 грудня рівень госпіталізацій по країні становив 31,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій не перевищено в жодній області.

Також в жодному регіоні не перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на Covid-19. По країні цей показник становить 26,6% при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем – 23,7%.

Графіка: МОЗ

Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).