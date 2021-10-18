Київ презентує в Дубаї свій туристичний потенціал

В ОАЕ почалися «Дні Києва в Дубаї»

В еміраті Дубай розпочалася міжнародна конференція «Дні Києва в Дубаї», яка має на меті презентувати туристичний потенціал столиці для громадян ОАЕ. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації, голова офіційної делегації Києва Марина Хонда.

«Цього року Київ став дуже популярним містом серед туристів із країн Перської затоки, зокрема з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наше місто стало дуже до вподоби туристам із цього регіону завдяки нашій культурі, унікальним історичним об’єктам, можливостям різноманітного відпочинку. Сьогодні місто розвиває п’ять пріоритетних напрямів туризму: історичний, подієвий, діловий, гастрономічний та медичний. Тому кожен турист зможе знайти щось своє та відкрити нові враження. Крім того, інфраструктура Києва має можливості проведення заходів будь-якого рівня», – зазначила Хонда.

Своєю чергою начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова зауважила, що в Києві вживаються всі необхідні заходи для запобігання поширенню Covid-19 та безпечного перебування туристів у місті. Також місто впроваджує цифрові технології для підвищення комфорту туристів.

«На сьогодні офіційний туристичний портал міста Києва kyivcitytravel.com.ua містить інформацію про основні популярні туристичні маршрути та локації. Також там можна ознайомитися з екскурсіями, які відкриють місто для туристів. Також у Києві в більшості закладів і магазинів можна розрахуватися за допомогою кредитних карток та системи PayPass, що спрощує для туристів операції із обміном валют. Окрім цього, Київ пропонує платформу для кооперації між міською владою та бізнесом, можливість крос-промоції між містами України та за кордоном», – додала Радова.

Про туристичний потенціал Києва присутніх представників турбізнесу ОАЕ ознайомили представники ключових профільних асоціацій столиці та бізнесу: віцепрезидент Асоціації в’їзних туроператорів України Наталія Соболєва, голова Всеукраїнської асоціації медичного туризму Віолетта Янішевська, представник Всеукраїнської асоціації гідів Вячеслав Атрощенко, радник голови Київської торгово-промислової палати Дмитро Беспалов.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн. За 9 місяців Київ відвідало близько 500 тисяч іноземних туристів та понад 1,2 мільйона – внутрішніх.