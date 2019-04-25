«Гуд бай, Америко!». Майже кожному другому українцю США відмовляють у візі



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Українцям відмовляють у американських візах частіше за росіян Джерело: tochka.net

Держдеп оприлюднив візову статистику за минулий фіскальний рік

Майже кожен другий громадянин України, що звертався по американську візу, отримував відмову. Такі дані за 2018 фіскальний рік оприлюднив Державний департамент США. Частка відмов у візах, що видаються для тимчасового перебування у США у справах бізнесу (B1), відпочинку чи лікування (B2) становила 40,97%.

Усього за звітний період по візи цього типу звернулися 73 539 українців, і лише 43 410 осіб змогли їх отримати. Загалом в американському посольстві у 2018 фіскальному році пощастило 63 726 українцям, це з урахуванням усіх інших типів віз, зокрема й імміграційних.

Ще раз варто зазначити, що рік, за який опублікована статистика, не календарний, а фіскальний. Він у США триває з жовтня по вересень. Тобто це результати за період з 1 жовтня 2017-го по 30 вересня 2018-го.

Динаміка візових відмов показує, що до 2013 року їхня кількість поступово зменшувалася. Однак після 2014 року ситуація почала погіршуватися. Очевидно, що початок бойових дій на Сході, економічні і політичні потрясіння позначилися на прихильності посольств до громадян України.

Українцям відмовляють частіше за росіян, відмова у їхньому випадку становить 14,89%. Однак, якщо брати до уваги показники РФ за попередні роки, тут теж спостерігається зростання кількості відмов. Наприклад, у 2014 році відмовляли лише 8% заявників.

У більшості колишніх країн СНД статистика ще гірша: громадянам Таджикистану відмовляли у видачі американських віз у 53.39% випадків, Вірменії - 53.83%, Киргизстану - 58.9%, Туркменістану - 52.93%, Узбекистану - 61.76%. Рекордно високі показники відмов у Грузії. Так, у 2018 році американське посольство відмовили 62,35% громадян, що намагались отримати право в’їзду до США.

Ситуація для українців виглядає не дуже райдужно, але мешканці окремих країн взагалі не мають шансів потрапити на територію США. Так, процент відмов громадянам Північної Кореї і Фіджі становить 100%, Сомалі - 90.16%, Ірану - 87.66% і Ємену - 82.5%.

Однією з основних причин відмови в отриманні американської візи є високий показник кількості туристів, що вже перевищили дозволені терміни перебування в країні.

Виділяють два типи таких порушників: особи, для яких не було зафіксовано від'їзд (підозрювані в тому, що перевищили дозволений термін перебування), і ті особи, від'їзд яких зареєстрували після закінчення законного терміну перебування (прострочений виїзд).

Дані про перевищення терміну в’їзду/виїзду для українців з візами B-1/B-2

Рік Очікувані виїзди Сумарна кількість тих, хто перевищив термін перебування Загальний відсоток тих, хто перевищив дозволений термін перебування 2015 73,230 2,484 3.39% 2016 83,401 2,950 3.54% 2017 88,900 4,166 4.69% 2018 92,766 2,225 2.40%

Кількість українців, які перевищили дозволений термін перебування була найбільшою у 2017 році, коли майже 4 тис. наших громадян підозрювалися у тому, що залишилися у США після закінчення дозволеного терміну поїздки. У цілому, загальний відсоток українців, які перевищили дозволений термін, у порівнянні з 2014 роком, значно менший: 3,14% проти 2,21% у 2018-му.

Рекордні показники перевищення терміну перебування у США демонструють туристи з африканських країн – Джибуті (43,92%), Чаду (30,22%) і Ємену (27,92%).

Часто порушують закон і не дотримуються термінів перебування в Америці студенти, що поїхали туди навчатися.

Дані про перевищення терміну в’їзду/виїзду для українських студентів та тих, хто поїхав за програмами обміну (F, M, J)

Рік Очікувані виїзди Сумарна кількість тих, хто перевищив термін перебування Загальний відсоток тих, хто перевищив дозволений термін перебування 2017 8,315 986 11.86% 2018 6,890 470 6.82%

Найбільше перевищують допустимі терміни перебування у США студенти з бідних країн - Еритреї (52,63%), Ємену (40,07%), Конго (39,66%), Чаду (38,89%) і Непалу (36,28%).

З 2016 року Америка продовжує посилювати свою міграційну політику. Ситуація є настільки серйозною, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче обмежити вʼїзд до США із країн, громадяни яких часто порушують терміни перебування за візою. Про це повідомляє USA Today. Трамп пропонує видавати одноразові візи, вимагати значну грошову заставу та більше документів на кордоні. Так він намагається боротися з мігрантами.

Юлія Козлова, для «Главкома»