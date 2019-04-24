У Вінниці відбулися правові дебати між навчальними закладами міста



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Днями відбувся фінал чергового міського турніру з правових дебатів між навчальними закладами міста.

Служба у справах дітей міської ради сьомий рік поспіль організовує проведення такого турніру де обговорюються важливі для підлітків та молоді соціально-правові питання. У турнірі брали участь учні та студенти чотирнадцяти навчальних закладів міста.

Під час сьомого міського турніру з правових дебатів студенти коледжів, технікумів та професійно-технічних навчальних закладів говорили на такі актуальні теми, які запропоновали самі підлітки: «Чи потрібно змінити вік повноліття в Україні?», «Чи повинні батьки відповідати за булінг, вчинений їх дітьми?», «Дитина і мобільний телефон. За чи проти?» та інші.

До фіналу увійшли команди Вінницьких міських дитячих омбудсменів, Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді та Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища.

Під час фінального туру обговорювалися такі теми: «Стипендія для всіх, чи для обраних?» та «Зміна віку виборчого права». У фіналі перемогла команда Подільського науково-технічного ліцею для обдарованої молоді. Всі учасники фіналу отримали грамоти служби у справах дітей Вінницької міської ради та заохочувальні призи.