У РФ назвали вимогу до Зеленського



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Контролювати Зеленського мають Німеччина і Франція, щоб не допустити спроб «ревізії схвалених Радою безпеки ООН Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі», вважає Лавров

РФ чекає від Зеленського «неухильного» виконання Мінська-2», - міністр МЗС РФ

У РФ чекають від Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України, «неухильного» виконання Мінська-2. Про це на Московській конференції з міжнародної безпеки заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє УНІАН.

«Розраховуємо, що нове українське керівництво усвідомлює свою відповідальність повною мірою і сприятиме подоланню кризи шляхом неухильного виконання Мінського комплексу заходів у рамках Контактної групи і «нормандського формату» у повній відповідності до резолюції Ради безпеки ООН 2202», - сказав Лавров.



Він відзначив, що Німеччина і Франція мають зіграти важливу роль, щоб не допустити спроб «ревізії схвалених Радою безпеки ООН Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі».

За словами Лаврова, п'ять років тому Європейський союз і США «втрутилися у внутрішні справи України» і «спровокували і підтримали антиконституційний державний переворот», здійснивши «міжнародне правопорушення». «У результаті дій Заходу Україна стала «великим джерелом регіональної нестабільності», - заявив Лавров і знову звинуватив Захід у «розчленування Югославії» і руйнуванні «принципу непорушності кордонів у Європі». «Хотілося б, щоб уроки Югославії, України, Іраку, Лівії, Сирії були нарешті засвоєні в західних столицях. Поки що цього не спостерігається», - сказав він.