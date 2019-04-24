США перекинули розвідувальні літаки у Британію



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Літаки U2S прибули в Британію

Американські стратегічні висотні розвідувальні літаки U2S здійснили посадку на британській авіабазі

У вівторок після трансатлантичного перельоту з континентальної частини США два американських стратегічних висотних розвідувальних літаки U2S здійснили посадку на передовій авіабазі «Ферфорд» у Великої Британії. Про це в середу, 24 квітня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

Так, в Англії з американської авіабази «Біл» прибули літаки з бортовими номерами 80-1071 і 80-1094 і позивними Dragon86 і Dragon88 відповідно.

Офіційно про цілі перекидання американських літаків даного типу в Європу не повідомляється.

До останнього часу авіабаза «Ферфорд» використовувалася для перекидання літаків U2S, здатних виконувати завдання на висотах понад 21 тисячу метрів, на Близький Схід.

Тим часом, авіабаза «Ферфорд» в графстві Глостершир в Англії також є передовим пунктом базування для проведення операцій на європейському театрі військових дій для важких бомбардувальників ВПС США В-1В, стратегічних бомбардувальників В-52, здатних нести ядерні крилаті ракети великої дальності і авіабомби, і висотних розвідувальних літаків U2S.

У середині березня туди було перекинуто відразу шість стратегічних бомбардувальників B-52H. Протягом близько трьох тижнів перебування в Європі вони зробили серію польотів поблизу кордонів Росії в регіоні Балтики. Американські бомбардувальники також провели навчальні бомбометання на полігонах країн Балтії і Польщі поблизу російських кордонів.

З метою проведення розвідки біля кордонів Росії Пентагон зараз основному використовує літаки ВПС США RC-135 в різних модифікаціях, далекі безпілотники RQ-4B, а також патрульні протичовнові літаки P-8A Poseidon, розміщені в Європі.