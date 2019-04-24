Американський флот вперше розгорнув дві авіаносні групи в Середземному морі



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Спільні навчання авіаносців Abraham Lincoln і John C. Stennis у Середземному морі почалися 23 квітня

«Кожен з авіаносців, які перебувають у Середземномор'ї в даний час, представляє 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії»

Військово-морський флот США вперше розгорнув у Середземному морі дві ударні авіаносні групи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті 6-го флоту США.

У Середземному морі вчора почалися спільні навчання авіаносців Abraham Lincoln і John C. Stennis.

Навчання передбачають кілька сценаріїв інтеграції двох повітряних крил і надводних кораблів з ключовими союзниками і партнерами на європейському театрі бойових дій.

«Дві ударні групи авіаносців, що діють одночасно, покращують сумісність з нашими висококваліфікованими союзниками і партнерами по НАТО, забезпечують безпрецедентний стримуючий фактор проти односторонньої агресії, а також комбіновану летальність», - сказав адмірал Джеймс Дж. Фогго III, командувач Військово-морськими силами США в Європі і Африці.

Загалом у навчаннях беруть участь понад 130 літаків, 10 кораблів і 9000 матросів і морських піхотинців.

«Кожен з авіаносців, які перебувають у Середземномор'ї в даний час, представляє 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії. Дипломатичне спілкування і діалог у поєднанні з потужною обороною, яку ці кораблі забезпечують, демонструють Росії, що, якщо вона дійсно прагне до поліпшення відносин з США, вона повинна припинити свою дестабілізуючу діяльність по всьому світу», - сказав посол США в Росії Джон Хантсман.

Це перший випадок, коли два американських авіаносці діють в Середземному морі одночасно. У 2016 році в регіоні по черзі перебували авіаносці Dwight D. Eisenhower і Harry S. Truman.