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    Американський флот вперше розгорнув дві авіаносні групи в Середземному морі

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    Спільні навчання авіаносців Abraham Lincoln і John C. Stennis у Середземному морі почалися 23 квітня&nbsp; - Американський флот вперше розгорнув дві авіаносні групи в Середземному морі
    Спільні навчання авіаносців Abraham Lincoln і John C. Stennis у Середземному морі почалися 23 квітня 

    «Кожен з авіаносців, які перебувають у Середземномор'ї в даний час, представляє 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії»

    Військово-морський флот США вперше розгорнув у Середземному морі дві ударні авіаносні групи.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті 6-го флоту США.

    У Середземному морі вчора почалися спільні навчання авіаносців Abraham Lincoln і John C. Stennis.

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    Навчання передбачають кілька сценаріїв інтеграції двох повітряних крил і надводних кораблів з ключовими союзниками і партнерами на європейському театрі бойових дій.

    «Дві ударні групи авіаносців, що діють одночасно, покращують сумісність з нашими висококваліфікованими союзниками і партнерами по НАТО, забезпечують безпрецедентний стримуючий фактор проти односторонньої агресії, а також комбіновану летальність», - сказав адмірал Джеймс Дж. Фогго III, командувач Військово-морськими силами США в Європі і Африці.

    Загалом у навчаннях беруть участь понад 130 літаків, 10 кораблів і 9000 матросів і морських піхотинців.

    «Кожен з авіаносців, які перебувають у Середземномор'ї в даний час, представляє 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії. Дипломатичне спілкування і діалог у поєднанні з потужною обороною, яку ці кораблі забезпечують, демонструють Росії, що, якщо вона дійсно прагне до поліпшення відносин з США, вона повинна припинити свою дестабілізуючу діяльність по всьому світу», - сказав посол США в Росії Джон Хантсман.

    Це перший випадок, коли два американських авіаносці діють в Середземному морі одночасно. У 2016 році в регіоні по черзі перебували авіаносці Dwight D. Eisenhower і Harry S. Truman.

     

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