Чеське видання вибачилося за статтю про Зеленського



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Чеське «Радіо Плюс» опублікувало у себе на сайті статтю під назвою «Єврей на чолі українських фашистів»

Відділ новин у відповідь на наш лист змінив абсолютно неприйнятний заголовок статті і вибачився, - посольство України у Чехії

Чеське видання Český rozhlas Plus вибачилося за публікацію статті з заголовком «Єврей на чолі українських фашистів». Про це йдеться в повідомленні посольства України в Чехії у Facebook.

«Відділ новин у відповідь на наш лист змінив абсолютно неприйнятний заголовок статті і вибачився», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посольство України в Чеській Республіці вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas Plus за публікацію статті з заголовком «Єврей на чолі українських фашистів».

Як повідомлялося, чеське «Радіо Плюс» опублікувало у себе на сайті статтю під назвою «Єврей на чолі українських фашистів».

«Шановні CRoPlus, ви думаєте, що така стаття в порядку? Це огидно, і ми очікуємо вибачень», - написали наші дипломати в соцмережі.

Як писали раніше, впливове ізраїльське видання The Jerusalem Post звернуло увагу на унікальний випадок, який склався в Україні після останніх виборів: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями».

До слова, американське видання The New York Times опублікувало матеріал про другий тур президентських виборів в Україні, вказавши у тексті, що «комік, який грав випадкового президента — у неділю став ним».