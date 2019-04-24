У Супрун розповіли сім фактів про вакцинацію, які можуть врятувати ваше життя



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В Україні є достатньо вакцин проти всіх 10 захворювань за Календарем щеплень

Відсьогодні 24 квітня і до 30 квітня триватиме Світовий тиждень імунізації

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що наразі в Україні є достатньо вакцин проти всіх 10 захворювань за Календарем щеплень, а колективного імунітету (коли вакциновані 95-97% населення) - немає проти жодного. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що відсьогодні 24 квітня і до 30 квітня триватиме Світовий тиждень імунізації.

«Цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я визнала відмову від вакцинації глобальною загрозою людству», - кажуть у міністерстві.

У МОЗ наголошують, що за час масштабного спалаху кору, що триває з літа 2017 року, захворіли 100 тисяч українців, 36 померли, тому у міністерстві сформулювали головні тези, які повинні знати всі про вакцинацію і реальні загрози вашому життю.

Факт 1: Вакцинація - це захист від 10 смертельно небезпечних хвороб

Гепатит В викликає вірус, який вражає печінку, призводить до розвитку цирозу і раку печінки, а це може призвести до смерті. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, призводить до ураження легень, кісток, туберкульозного менінгіту, смерті. Поліомієліт викликає вірус, який передається через брудні руки, забруднені харчові продукти і воду, іноді — повітряно-крапельним шляхом, вражає нервові клітини, що відповідають за рухи, і викликає параліч. Паралітична форма поліомієліту невиліковна. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, проявляється у вигляді ангіни, під час якої у горлі утворюються плівки, що ускладнюють дихання і можуть призвести до смерті. Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом, характеризується запаленням дихальних шляхів і супроводжується нападами спазматичного кашлю, який може призвести до зупинки дихання. Правець передається при потраплянні в рани зараженого ґрунту, предметів (наприклад, цвяхів), проявляється сильними судомами, які можуть призвести до переломів кісток. ХІБ-інфекція (гемофільна інфекція) передається повітряно-крапельним шляхом, у дітей від 5 років провокує розвиток пневмонії, гнійного менінгіту, запалення надгортанника, що призводить до задухи (епіглотиту), запалення середнього вуха (отиту), гнійного запалення суглобів (артриту), запалення кістки (остеомієліту), "зараження" крові (сепсису). Кір передається повітряно-крапельним шляхом, може призвести до запалення мозку (енцефаліту), ураження органу слуху, інвалідності, смерті. Краснуха передається повітряно-крапельним шляхом, особливо небезпечна при вагітності. Епідемічний паротит (свинка) передається повітряно-крапельним шляхом, особливо небезпечний при вагітності, в рідких випадках може призвести до смерті.

Вакцинація - єдиний надійний спосіб захисту від хвороб і важких ускладнень.

Докладніше: Від яких хвороб захищає вакцинація

Факт 2: Терміни вакцинації, визначені Календарем, гарантують максимальний захист

Коли і з яким інтервалом вакцинуватись - визначено національним Календарем профілактичних щеплень

Дотримання цих часових проміжків гарантує найкращий захист. Наприклад:

у перші дні життя немовлятам важливо отримати захист від туберкульозу, оскільки у випадку зараження туберкульозом у перший рік життя існує високий ризик захворіти на туберкульозний менінгіт, що вражає мозкові оболонки;

три дози проти гепатиту В, введені до 6 місяців, виробляють довічний імунітет;

другу дозу вакцини КПК важливо ввести в 6 років, оскільки до цього часу послаблюється дія першої дози, що вводиться в 1 рік.

Факт 3: Дорослі теж мають вакцинуватись - кожні 10 років, безоплатно

За національним Календарем профілактичних щеплень усі дорослі повинні вакцинуватись від дифтерії і правця. Вакцини проти цих хвороб формують імунітет на 10 років, тому важливо регулярно (кожні 10 років) робити щеплення.

Якщо в дитинстві не вакцинувалися, або невідомо, вакциновані чи ні, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.

В усіх областях України є безоплатна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена, яку застосовують для дорослих. Наразі зробити щеплення можна у комунальних («державних») закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу (там, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри). З літа зробити щеплення можна буде у вашого лікаря-ФОП чи у приватному медзакладі, в якому ви обрали свого лікаря (перелік закладів за посиланням).

Докладніше про вакцинацію дорослих:

Факт 4: Безоплатно вакцинуватись можна у «державних» медзакладах, з літа 2019 року - також і в приватних

Перші вакцини - від гепатиту В і туберкульозу - дитина отримує в 1 і 3-5 добу від народження. Дуже важливо вчасно отримати ці щеплення, тому їх зазвичай проводять пологових будинках. Поки - лише в «державних», але уже з літа цього року їх робитимуть у приватних пологових будинках та неонатологічних центрах. Це буде абсолютно безоплатно: сюди постачатимуться вакцини, закуплені за державний кошт.

Усі вакцини за Календарем щеплень (ті, що закупила держава і для пацієнтів є безоплатними) - наразі роблять ЛИШЕ у комунальних закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Їх ще часто називають «державними». Це ті заклади охорони здоров’я, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. З літа цього року ви зможете вакцинуватись самі або вакцинувати свою дитину у лікаря-ФОП чи приватній клініці - у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписали декларацію.

Якщо ще не обрали свого лікаря - саме час це зробити.

Безоплатно вакцинуватись чи надолужити пропущені щеплення можуть:

усі діти до 18 років - від усіх хвороб за Календарем (вакцинуватись можуть навіть ті діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані);

дорослі - проти дифтерії і правця;

дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, медики, освітяни, студенти - проти кору, паротиту і краснухи.

Усі інші вакцини, що НЕ входять до Календаря щеплень - рекомендовані. Це, наприклад, вакцини проти грипу чи вірусу папіломи людини. Їх не закуповує держава за кошти Держбюджету. Їх можна купити за власний кошт в аптеці чи приватній клініці і пройти вакцинацію - у свого лікаря безоплатно. Зверніть увагу: найчастіше вакцини потребують особливих умов температурного режиму, тому перед тим, як купувати вакцину, порадьтеся зі своїм лікарем.



Факт 5: Нині в Україні є абсолютно усі вакцини за Календарем

Переглянути список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин у вашому регіоні можна у цій таблиці.

Якщо у вашому медзакладі немає вакцини:

1. Зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини.

2. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja

Уряд зобов’язав обласні департаменти охорони здоров’я контролювати наявність ліків і вакцин у кожному медзакладі (Постанова КМУ №298). Тепер саме управління чи департамент охорони здоров’я має моніторити, чи є достатньо вакцин у кожному медзакладі первинної допомоги області і за потреби оперативно перерозподіляти їх між закладами. Тобто якщо у якомусь районі, місті чи медзакладі області закінчується конкретна вакцина, обласний департамент повинен оперативно організувати надходження потрібних вакцин із тих медзакладів області, де є їх надлишок.

3. Якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться на гарячу лінію Уряду з номером телефону 1545.

Вакцинація - це ваше право, гарантоване законодавством України, а також обов’язок, адже це - персональний захист і безпека для оточуючих. Уся країна вважається захищеною від хвороби, коли сформовано так званий колективний імунітет: 95-97% населення країни мають щеплення від конкретної хвороби. Колективний імунітет захищає тих людей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин. Наразі в Україні немає колективного імунітету проти жодного з 10 захворювань, вакцинація проти яких входить до Календаря щеплень.

Факт 6. Вакцини не викликають аутизм і не перевантажують імунітет

Вакцини для України за кошти Державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Вони якісні і ефективні, мають гарантію якості (прекваліфікацію) Всесвітньої організації охорони здоров’я і широко використовуються у різних країнах світу: https://bit.ly/2JN1Roc

Водночас тема щеплень активно використовуються російськими тролями і ботами в інформаційній війні проти цілих держав. Але не лише боти розповсюджують інформацію, що підриває національну безпеку: це різного роду «експерти», «лідери думок», політики.

Один із найбільш поширених міфів про вакцинацію - те, що вакцини можуть викликати аутизм. Це неправда. Десятки наукових досліджень спростовують такий зв’язок. Нещодавно опублікували чергові дані масштабного дослідження в Данії: вакцинація проти кору, паротиту та краснухи не підвищує ризик аутизму, навпаки - вакциновані КПК діти мали на сім відсотків меншу ймовірність аутизму, ніж невакциновані.

Так само вакцини не перевантажують імунітет. Віруси у вакцинах настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіється лише 0,1% імунної системи. А от природне інфікування певними вірусами, яке підтримують антивакцинатори, може ослабити імунну систему. При інфекційному захворюванні навантаження на імунітет у кількасот разів вище, ніж при вакцинації.

Ось кілька важливих міфів і спростувань:

Міфи про вакцинацію - https://goo.gl/peQWpu; https://bit.ly/2T5jNT1; https://bit.ly/2tF8UbC

Вакцини не вбивають: На які маніпуляції не варто піддаватися і чому - https://bit.ly/2VgA2gw

Антифейк про антинаукові твердження про “імунні потреби нації” - https://goo.gl/k7gkme

Антифейк про зв’язок вакцинації проти кору з захворюваністю на грип - https://goo.gl/RUJjaT

Антифейк про “вакцини по блату” - https://goo.gl/ayqxHf

Антифейк про вакцини проти кору в Японії - https://goo.gl/7x25Q2

Антифейк про вакцинацію - https://goo.gl/5D43ms

Факт 7: Підвищення температури, виникнення набряку, ущільнення чи почервоніння у місці ін’єкції - нормальні реакції організму на вакцину

Такі реакції організму пов’язані з механізмом дії певних вакцин і здебільшого тривають протягом одного-двох днів https://goo.gl/LebfDv.

Щоби сформувати оптимальну імунну відповідь на введені антигени (компоненти вакцини, до яких, власне, і формується імунітет) до вакцин додають спеціальні речовини – ад’юванти. Вони підсилюють місцеву реакцію та сприяють тому, щоби більше клітин крові зреагували на введену вакцину. Таким чином наш організм помічає введені антигени, що є у вакцині, і вступає з ними в активну взаємодію. https://goo.gl/dWi1Cz

В переважній більшості випадків такі реакції проходять самостійно. Жодної небезпеки здоров’ю дитини вони не несуть.

Зверніться до лікаря, якщо:

почервоніння почалося через 2 дні після щеплення;

зона почервоніння збільшилася (більше ніж 5 см);

біль посилюється або почервоніння у місці ін’єкції збільшується через 3 дні;

температура виникла через 2 дні (або триває більше трьох днів).

Міфи про поствакцинальні реакції - https://bit.ly/2G2piZd

Відповіді на поширені запитання про вакцинацію - https://goo.gl/vuas6s