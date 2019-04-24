Трамп у червні відвідає Британію на запрошення королеви



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Трамп зустрічався з королевою минулого року

Державний візит передбачає урочисте вітання президента США та його дружини,

Президент США Дональд Трамп 3-5 червня відвідає Велику Британію з державним візитом.

Про те, що Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети ІІ повідомляє прес-служба королівської родини.

Багато американських президентів відвідували британського монарха, однак лише двоє з них були удостоєні державного візиту – Джордж Буш у 2003-му та Барак Обама у 2011 році.

Як зазначають ЗМІ, державний візит передбачає урочисте вітання президента США та його дружини, кінний виїзд та банкет у Букінгемському палаці.

Минулого року Трамп відвідував Лондон на запрошення прем’єр-міністра Терези Мей, а також зустрічався з королевою за чаєм у Віндзорському замку. Приїзд Трампа супроводжувався масовими протестами у Лондоні.