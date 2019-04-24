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    Трамп у червні відвідає Британію на запрошення королеви

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    <div class="col-multimedia col-xs-12 col-md-10 pull-right"> <div class="cover-media"><figure class="media-image js-media-expand js-media-expand--ready"><figcaption>Трамп зустрічався з королевою минулого року</figcaption></figure></div> </div> &lt;div c - Трамп у червні відвідає Британію на запрошення королеви
    Трамп зустрічався з королевою минулого року
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    Державний візит передбачає урочисте вітання президента США та його дружини,

    Президент США Дональд Трамп 3-5 червня відвідає Велику Британію з державним візитом.

    Про те, що Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети ІІ повідомляє прес-служба королівської родини.

    Багато американських президентів відвідували британського монарха, однак лише двоє з них були удостоєні державного візиту – Джордж Буш у 2003-му та Барак Обама у 2011 році.

    Як зазначають ЗМІ, державний візит передбачає урочисте вітання президента США та його дружини, кінний виїзд та банкет у Букінгемському палаці.

    Минулого року Трамп відвідував Лондон на запрошення прем’єр-міністра Терези Мей, а також зустрічався з королевою за чаєм у Віндзорському замку. Приїзд Трампа супроводжувався масовими протестами у Лондоні.

    США Барак Обама Дональд Трамп Королева Єлизавета II Велика Британія президент
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