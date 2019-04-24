Президент Шрі-Ланки вирішив звільнити керівників усіх спецслужб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сірісена заявив, що планує повністю реструктуризувати поліцію і сили безпеки в найближчі тижні

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що очікує зміни керівників оборонних сил протягом наступних 24 годин після того, як вони не вжили адекватних заходів для запобігання смертельним терактам минулої неділі.

Про це повідомляє Xinhua.

«Співробітники служби безпеки, які отримали звіт від розвідки іноземної держави, не поділилися цим зі мною. Були б вжиті відповідні заходи. Тепер я вирішив вжити жорстких заходів щодо цих чиновників», - наголосив він у спеціальному зверненні до нації, яке показали по телебаченню.

Сірісена заявив, що планує повністю реструктуризувати поліцію і сили безпеки в найближчі тижні.

Раніше розвідувальні служби Індії і США кілька разів попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти в церквах і туристичних місцях на початку квітня.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.



