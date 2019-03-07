В Росії затримали двох мормонів-місіонерів з США



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Один із затриманих американців

Американців затримали в Новоросійську

Держдепартамент США підтвердив інформацію про затримання в Росії двох американців.

Як повідомляє CNN, громадян США затримали в Новоросійську.

«У нас немає пріоритетів вище, ніж захист громадян США за кордоном», - йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що «в силу правил забезпечення захисту приватного життя» вони не володіють на даний момент додатковою інформацією.

Представник МЗС Росії Марія Захарова також підтвердила інформацію про затримання «декількох громадян США».

Представник мормонської церкви Ерік Хокінс повідомив, що російська влада затримала двох місіонерів в п'ятницю ввечері, 1 березня, в молитовному будинку в Новоросійську.

Як додає агентство «Тасс» з посиланням на заяву Приморського районного суду, двох громадян США визнали винними в порушенні правил в'їзду і перебування на території РФ.

«Суд виніс постанову щодо двох громадян США про призначення покарання за статтею 18.8. КоАП РФ», - заявили в прес-службі суду.

До слова, у столиці Венесуели Каракасі затримали американського журналіста Коді Уеддла.