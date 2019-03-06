Скандал у «Нафтогазі»: Вітренко підозрює нове керівництво НАК у корупції документ



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Юрій Вітренко підозрює, що з 4 кварталу 2018 року продаж газу з газових сховищ ведеться в деяких випадках за корупційною схемою

Вітренко наводить ряд аргументів, які, на його думку, підтверджують конфлікт інтересів новопризначеного керівника газового напряму НАК Андрія Фаворова

Колишній головний виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», а з листопада 2018 роки просто виконавчий директор «Групи Нафтогазу» Юрій Вітренко вважає, що маркетингова політика компанії із реалізації газу в нерегульованому сегменті, тобто для промислових споживачів, останнім часом велася неефективно. Про це він написав у службовій записці керівника служби комплаенса (внутрішньої перевірки) НАК Марії Кучеровій 31 січня 2019 року.

Службова записка Вітренко керівнику служби комплаенса (внутрішньої перевірки) НАК Марії Кучеровій:

Згідно з цим документом, копія якого є в розпорядженні «Українських новин», продаж газу, зокрема в четвертому кварталі 2018 року, призвів з одного боку, до необґрунтованих втрат НАК, з іншого - до такого ж необґрунтованого прибутку ТОВ «ЕРУ Трейдинг» як посередника між НАК «Нафтогаз України» і її дочірньою компанією ПАТ «Укртрансгаз».

«Наскільки мені відомо, така ж ситуація залишається актуальною для поставок газу в січні і лютому 2019 року», - йдеться в документі.

Виходячи з аналізу Вітренка, у 4-му кварталі «ЕРУ Тейдінг» отримував газ за ціною заниженою в деяких випадках майже на 1 тис грн за 1000 кубометрів. З документа випливає, що «в кінці листопада і в грудні 2018 року «ЕРУ Трейдинг» закупили газ з газосховищ за низькою ціною (середньозважена 8457 грн / тис. Куб. М) загальним обсягом 101 млн кубометрів».

«Якщо допустити, що цей ресурс був використаний «ЕРУ Трейдинг» для виробничо-технологічних потреб і послуг балансування, тоді при порівнянні з розрахунковими цінами закупівлі газу Укртрансгазом на контрактних умовах, «ЕРУ Трейдинг» могла заробити на цих операціях 2,2 мільйона доларів», - йдеться в аналізі.

Директором і одним із засновників «ЕРУ Трейдинг» до недавнього часу був Андрій Фаворов, який з листопада 2018 року призначений головою газового напряму НАК, і до нього перейшла частина повноважень Вітренка.

«Оскільки на формування маркетингової політики визначальний вплив з грудня 2018 року має А. Фаворов, може виникнути обґрунтована підозра, що він мав можливість, але не виправив цю ситуацію, що суперечить його службовим обов'язкам діяти в інтересах НАК «Нафтогаз України», зокрема використовуючи його знання і інформацію (в даному випадку мова йде навіть про публічно доступну інформацію) отриману під час роботи в ТОВ «ЕРУ Трейлдінг». Відповідно, може бути достатньо підстав вважати, що це є наслідком конфлікту інтересів у разі, якщо А. Фаворов залишився реальним бенефіціаром ТОВ «ЕРУ Трейдинг». З іншого боку, виходячи з таких обставин може виникнути обґрунтована підозра, що А. Фаворов міг залишитися реальним бенефіціаром ТОВ «ЕРУ Трейдинг». - зазначає Вітренко.

За даними єдиного реєстру юросіб, на 5 березня Фаворов не входить у число кінцевих бенефіціарів «ЕРУ Трейдинг». Також, у відповіді Кучерової Вітренку йдеться, що конфлікт інтересів Фаворова було врегульовано ще 11 лютого 2019 року. У цій же відповіді зазначається, що питання щодо формування маркетингової політики НАК не має відношення до компетенції служби комплаенса.

Вітренко такою відповіддю був категорично не задоволений, вважає її формальною відпискою. Він звернувся до голови Наглядової ради НАК Клер Споттісвуд з пропозицією, як можна швидше визначитися, до яких контролюючих органів слід звернутися, щоб розібратися в ситуації і не допустити подібних конфліктів інтересів.

«Все вище наведене дає підставу вважати, що Компанія не в змозі управляти таким конфліктом інтересів, який відповідно може призвести до значних необґрунтованих фінансових втрат», - йдеться в службовій записці Вітренка від 18 лютого 2019 року.