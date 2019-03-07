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    Кримінал

    Суд відхилив апеляцію на продовження арешту Вишинському

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    Головний редактор &laquo;РИА Новости-Украина&raquo;&nbsp;Кирило Вишинський у суді - Суд відхилив апеляцію на продовження арешту Вишинському
    Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський у суді

    Рішення Херсонського міського суду про продовження запобіжного заходу Вишинському залишено в силі

    Херсонський апеляційний суд відхилив апеляцію на продовження терміну утримання під вартою головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

    Про це у середу повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі прокуратури АР Криму.

    «Суд відмовив у задоволенні апеляції захисту, визначення Херсонського міського суду про продовження запобіжного заходу Вишинському залишено в силі», - зазначили у прокуратурі.

    Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.

    Нагадаємо, 9 березня головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.

    Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

    Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

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