«Єдине, що можу сказати: ідіть на...» Журналісти знайшли «мільйонерів», які донатять «Слузі народу»

Щедрі донори «Слуги народу» зареєстровані у хрущовці на Хмельниччині і всі пов’язані з ексдепутатом Київради

Нетішин – звичайне містечко на півночі Хмельницької області. Багатоповерхівки, магазини, зелень… Ніби ніщо не вказує на особливу заможність місцевих жителів, жодних «феррарі» на дорогах чи елітних житлових комплексів.

Проте, якщо вірити партійним фінансовим звітам, у місті живуть щедрі люди, які у 2020 році перерахували партії «Слуга народу» понад 17 млн грн. Гроші жертвували центральному офісу партії та її київській обласній організації. Водночас хмельницькій обласній організації чомусь не перепало ні копійки.

23 серпня 2023 року Верховна Рада відновила фінансове звітування партій, яке у 2020-му зупинили через «ковідні» обмеження, а згодом – через воєнний стан. Вже у грудні минулого року в реєстрі НАЗК PolitData з’явилися перші фінансові звіти партій.

Рух «Чесно» проаналізував фінзвіт «Слуги народу» і виявив мережу пов’язаних між собою донорів. А ще жертводавці «слуг» причетні до «короля ринків» та ексдепутата Київради від… партії «Батьківщина» Володимира Старовойта.

Власні мільйони на партію

Будівельників, 12. П’ятиповерхова «хрущовка» практично у центрі Нетішина. Із нею пов’язані четверо щедрих донорів партії «Слуга народу»: Віктор Гордєєв, Лариса Литвин, Маргарита Фуртатова та Тетяна Максимук. Ці люди загалом перерахували партії трохи більше 3 млн 623 тис. грн.

«Хрущовка» мільйонерів скриншот із Google Maps

Віктор Гордєєв та Лариса Литвин – родичі, повідомила Литвин у телефонній розмові з «Чесно». А в Реєстрі прав власності на нерухоме майно є згадки про спільне володіння квартирою у вказаному будинку.

У цій же квартирі підприємцями реєструвалися, очевидно, брати Віктора – Денис та Андрій Гордєєви. Усі – Михайловичі. Сам Віктор на питання, чи це його брати, відповів: «Допустим».

За даними YouControl, Андрій Гордєєв має російське громадянство. У 2006 році заснував ТОВ «Торгово-сервісний центр – Універсалсервіс», власником якого зараз є колишній депутат Київради Володимир Старовойт.

«Універсалсервісу», а фактично – Старовойту, належить готель «Горинь» у Нетішині, де головною бухгалтеркою є Маргарита Фуртатова, яка також фінансово донатила «слугам». У квартирі саме цього будинку вона реєструвалася підприємицею.

Цікаво, що ще одна партійна донорка Тетяна Максимук також має квартиру в цьому будинку.

У коментарі «Чесно» Гордєєв та Фуртатова зазначили, що перерахувати гроші для «слуг» – їхнє особисте рішення і до цього не причетні ні родина Гордєєвих, ні ексдепутат Старовойт.

«Ні-ні-ні-ні-ні. Тим більше я з ним ніколи особисто в житті не спілкувалася. Не йому звітуюся як бухгалтер», – відповіла Фуртатова на питання про причетність Старовойта.

Натомість Гордєєв зв’язки родини з іншими донорами пояснив розміром міста: «Ну, ви взагалі бачили, де місто Нетішин знаходиться? Це ж не Київ, що тут живе куча мільйонів. Це маленьке місто, тому кожен когось та й знає».

Детальніше розпитати Ларису Литвин про її внесок не вдалося: вона була на дні народження, але сказала, що донат – її особисте рішення.

Готельні зв’язки

Маргарита Фуртатова – не єдина донорка, яка пов’язана з готелем «Горинь» ексдепутата Старовойта. Нетішинський підприємець Віталій Каленюк є директором в агентстві нерухомості «Квартал», яке зареєстроване за адресою готель «Горинь», 4 пов., оф. 403. Він вніс на рахунок центрального офісу партії 1 млн грн.

У 2021 році у коментарі Bihus.info свій внесок він заперечив, а вже тепер руху «Чесно» сказав, що шкодує про таке рішення. На уточнення, чи причетний до його пожертви Володимир Старовойт, відповів: «Це мені дуже болюче питання, я не хотів би на це питання… ну, не хочу взагалі… я їх не знаю. Ні Старовойтів – нікого не знаю. Болюче мені питання – вкласти власні зароблені кошти так».

Донори Гордєєви

Ще раз пригадаємо сім’ю Гордєєвих: у партійного жертводавця Віктора Гордєєва є два, очевидно, брати Денис та Андрій. Хоч останні й не донатили до фонду партії «Слуга народу», це робили люди, пов’язані з ними родинними та діловими зв’язками.

Так, наприклад, київській обласній організації «Слуги народу» донатив колишній тесть Дениса Гордєєва, підприємець Сергій Хахльов. А жертводавець Олександр Місяць зареєструвався як ФОП на телефонний номер, який належить колишній тещі Дениса Олені Хахльовій.

Натомість Олександр Мєхових пов’язаний з Гордєєвими бізнес-зв’язками. Вони тягнуться через три фірми: ТОВ «Рибацька артіль», Завод продовольчих товарів «Універсалпрод» та мале підприємство «Агротехсервіс».

Через те, що номер підприємця Олександра Місяця належить не йому, з ним поспілкуватися не вдалося. Натомість Сергій Хахльов заперечив, що до внеску причетний його колишній зять.

– Чи знаєте ви Олександра Місяця?

– Ні. Я чув прізвище Місяць, а особисто не знайомий.

– Він також донатив у фонд партії. Як підприємець зареєструвався на номер вашої дружини.

– Ну, не знаю. Вибачайте, бо не маю часу.

Телефонували також Олександру Мєхових, але він говорити відмовився:

– Це було давно, зараз вже не має ніякого значення.

– То це все-таки ваше рішення (внести кошти) чи хтось попросив?

– Без коментарів.

Борилюк і подружжя Німців

Майже 2 млн 300 тис. грн «Слузі народу» перерахували знайомі Ірина Борилюк та подружжя діловодки Катерини і Михайла (на той час підприємця) Німців. Про їхнє знайомство свідчать соцмережі:

Катерина Німців відреагувала коментарем на світлину Ірини Борилюк

Михайло Німців вподобав фото Ірини Борилюк

Ірина Борилюк через місце реєстрації свого ТОВ «СТВ-Варга» пов’язана з сім’єю Гордєєвих.

У коментарі «Чесно» Борилюк розповіла, що зробити внесок було її особистим рішенням, а сім’я Гордєєвих до цього не причетна:

– Ви їх знаєте в принципі?

– Одного Гордєєва знаю, але не бачила його вже не знаю скільки років.

– А Михайла і Катерину Німців знаєте?

– Ні. А яке це має відношення, якщо я і знаю їх? Катерину знаю.

– Складається враження, що люди донатили партії від інших людей, просто використовували свої імена.

– Я не знаю, в кого яке там складається враження. Ви мене запитали, я вам відповіла.

Натомість Михайло Німців у коментарі пояснив, що вони з дружиною перерахували партії власні кошти і що раніше Катерина працювала у Приватбанку та не знає, хто така Ірина Борилюк.

Сірош, Скіженок і «Шиша»

У підприємця Дмитра Сіроша, який перерахував партії «Слуга народу» майже 399 тис. грн, бізнес-зв’язків із Гордєєвими не простежується. Але із соцмереж видно, що колишню дружину Дениса Гордєєва Олександру він таки знає.

Дмитро Сірош уподобав фото Олександри Гордєєвої за червень 2020 року

У розмові з «Чесно» Сірош підтвердив їхнє знайомство.

– То це ваші знайомі?

– Так. Але чи вони брали участь [у фінансуванні партії]? Я не спілкувався з цього приводу.

Крім того, до фонду «Слуги народу» кошти перераховувала Галина Скіженок – майже 1,5 млн грн. У коментарі вона розповіла, що була «бухгалтером, поваром і завєдующей» в кафе-кальян «Шиша», яке належало Дмитру Сірошу.

Коли авторка статті висловила сумнів із приводу того, що, працюючи на таких посадах, можна назбирати цю суму, Скіженок відповіла: «Є на це податкова служба, всі мої за… були зареєстровані, були показово і все там видно. Все мої гроші».

Матюкливий доцент

Крім жертводавців партії «Слуга народу» з Нетішина виявлено ще двох людей, які можуть бути пов’язані з ексдепутатом Старовойтом.

Це, зокрема, Галина Назарчук, яка зареєстрована в селі Лісові Гринівці Хмельницького району. До центрального офісу партії «Слуга народу» вона перерахувала 670 тис. грн. Зі Старовойтом Галина пов’язана через дочірнє підприємство ТОВ «Подільська інвестиційна компанія» «Сатанівський ринок».

Назарчук, ймовірно, є родичкою партнера Старовойта Олександра Назарчука, який слідкує за групами «Сатанів» та «Сатанівська селищна територіальна громада» у Facebook.

Номер Олександра Назарчука для реєстрації ФОП використала Юлія Назарчук із Києва. Вона й сама має стосунок до трьох товариств, які входять до групи Старовойта.

Людина з аналогічним ПІБ перерахувала до центрального офісу партії «Слуга народу» 1 млн 700 тис. грн.

Зв’язатися з Юлією, щоб уточнити цей факт, неможливо. Номер її ФОП, за даними сервісу GetContact, належить Олександру Назарчуку. Він співпрацює зі Старовойтом та є доцентом кафедри політичних технологій Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Реакція доцента столичного вишу виявилась досить неочікуваною:

– Я телефоную пані Юлії Назарчук. Я так розумію, я помилилась номером?

– Ні-ні-ні-ні.

– З ким я тоді…

– Фінансовий директор, бухгалтер.

– Чи можу я з нею особисто поговорити?

– Ну а це хто?

– Мене звати Ярослава Нікітюк, я журналістка Руху «Чесно». І я б хотіла з нею поговорити щодо одного питання.

– Ідіть нах*й. Єдине, що можу сказати.

Схожа реакція була й тоді, коли авторка телефонувала Галині Назарчук. Із журналісткою говорив чоловік, який представився повіреним Галини.

– Все, я готовий відповідати на всі ваші питання, але не по телефону, приїжджайте і поспілкуємося. У вас є ще питання?

– Зараз питань немає.

– Тоді за рускім корабльом знаєш дорогу?

– Мені здається, я до вас на «ти» не говорила.

– Чуєш шо? Вчися працювати в журналістиці, дитино. За рускім корабльом.

Хто такий Старовойт?

Володимира Старовойта ЗМІ називають «королем ринків»: у 2014 році ЗМІ писали, що йому належать три ринки у київському районі Оболонь. Натомість регіональні медіа пишуть, що Старовойт дотичний до ринків у Житомирі, Бердичеві та Рівному.

Білборд Володимира Старовойта біля ринку «Мінський» у столиці фото: Рух «Чесно»

Крім бізнесу, Старовойт реалізувався і в політиці. Протягом 2002-2006 років був депутатом Київради від Соціалістичної партії України, а у 2015-2020 роках – депутатом міськради столиці від «Батьківщини».

У 2020 році Старовойт також намагався пройти у Київраду, але тоді його не обрали. Проте він і досі очолює районну партійну організацію «Батьківщини» на столичній Оболоні.

У цій ситуації виникає досить логічне питання: чому столичний ексдепутат, пов’язаний із «Батьківщиною», фінансує партію «Слуга народу» та чи не було це методом отримання преференції для власного бізнесу в майбутньому?

Рух «Чесно» намагався з’ясувати це у телефонній розмові, а також поставити це питання особисто. Однак авторка не застала Старовойта в офісі Соціального центру мікрорайону «Перспектива Оболонь», де він є головою ради, тому залишила свій номер для його помічника. Однак із журналісткою так ніхто і не зв’язався.

У період місцевих виборів київський обласний осередок «Слуги народу», який отримував мільйони з Нетішина, очолював народний депутат та фігурант Реєстру зрадників Олександр Дубінський. Нині він перебуває в СІЗО за підозрою у державній зраді.

Раніше Рух «Чесно» розповідав про те, як партії «заводять» кошти на свої рахунки. Тоді «Батьківщина» та Блок Петра Порошенка також використовували дані сторонніх людей, аби вносити пожертви. Історія з нетішинськими донорами «Слуги народу», схоже, доповнює колекцію подібних практик.

Ярослава Нікітюк, рух «Чесно»