М’ясники, студенти і бідні чиновники. Хто фінансував партію Тимошенко у розпал виборів партійна каса

Юлія Тимошенко фото з відкритих джерел

«Батьківщина» продовжує отримувати мільйони від фіктивних донорів?

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує оприлюднювати фінансові звіти партій за ІІІ квартал. Слідом за «Голосом» та «Європейською солідарністю» свою бухгалтерію відкрила політсила Юлії Тимошенко «Батьківщина», показавши надходження та витрати, здійснені у розпал кампанії на дострокових виборах.

Відповідно до документа, Усього на рахунки «Батьківщини» за липень-вересень надійшло 98 млн грн: 70 млн від фізосіб, 22 млн від юросіб, плюс ще понад 6 млн грн - з держбюдженту на фінансування статутної діяльності партії.

ЮВТ не кається?

Від звіту до звіту «Батьківщини» у журналістів та волонтерів залишається одна й те сама претензія: наявність фіктивних донорів. Так, минулого року журналісти виявляли випадки, коли мільйони цій партії жертвували підставні особи. Тоді серед найбільших жертводавців «Батьківщини» значилась… касирка супермаркету з передмістя Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці, а також фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочка в Умані на Черкащині. Характерно, що більшість цих щедрих донорів – люди з невеликих містечок чи сіл, вони нічого не знали про те, що переказували десятки тисяч гривень якісь партії.

Улітку «Главком» писав про те, що, згідно зі звітом партії за перший квартал, «золота жила» партії опинилась у селі Чечеліївка, що у Петрівському районі Кіровоградської області. Мешканці цього населеного пункту регулярно робили пожертви на адресу «Батьківщини. Зокрема це робили три повні тезки працівників Петрівської виправної колонії №49 – а цей пенітенціарний заклад розташований у сусідньому із Чечеліївкою селі Новий Стародуб. До речі, у свіжому фінзвіті партії знову знову фігурують двоє з трьох зафіксованих раніше чечеліївців (Михайлюк Володимир Миколайович та Ткаченко Микола Васильович). Розмір їхніх внесків вражає: обидва здійснили по одному платежу на суму понад 1,2 млн, причому у обох сума збігається до копійки. Однак у звіті зазначено, що обидва внески довелося повернути цим щедрим людям через «помилкове внесення коштів».

Втім, новий звіт дивує по-новому. До фінансування партії Тимошенко цього разу долучилися дві мешканки Умані: Манасян Анна Сергіївна та Манасян Емма Сергіївна. Обидві поповнила скарбничку «Батьківщини» відповідно на 1,4 та 1,6 млн грн одним платежем.

Як з’ясував «Главком», у серпні дві повні тезки цих багатих громадянок вступили на бакалаврат до Міжрегіональної академії управління персоналом та до Уманського національного університету садівництва.

Дівчата показали високі результати на ЗНО та фахових випробуваннях і вступили до уманського вузу…

…та до столичної МАУП.

Ще один щедрий спонсор - Шевченко Богдан Валерійович, мешканець міста Жашків теж на Черкащині. Він одним платежем переказав 1,5 млн грн. Повний тезка та земляк цієї людини - чиновник з місцевого Управління соціального захисту населення. Річний дохід його родини (він сам, мати, батько та сестра), згідно із декларацією, становить трохи більше 340 тис. грн.

Черкаська область взагалі у третьому кварталі стала для Юлії Володимирівни «золотим дном». Її партія отримала пожертву у 1,5 млн грн також від Євич Аліни Олександрівни з смт. Маньківка. Згідно з інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, повна тезка цієї громадянки– донька чоловіка, який працює комірником і ТОВ «Київ ВУД» (виробник паркету) і справді має житловий будинок у Маньківці. Сім'я багата автівкою ВАЗ 1988 року випуску та причіпом до нього, а її офіційний річний дохід у 2018-у склав 66 тис. грн.

Пояснення такої щедрості мешканців Черкащини просте. На виборах президента Тимошенко заручилась підтримкою депутата попереднього скликання парламенту Валентина Ничипоренка, який обирався від цих районів на Черкащині. Він надавав сприяння Юлії Володимирівні на президентських виборах, вона ж не висувала кандидата від Батьківщини в окрузі Нечипоренка на парламентських перегонах. Ні Тимошенко, ні Ничипоренку це не допомогло, але факт взаємного сприяння залишається фактом.

Серед помітних спонсорів-фізосіб «Батьківщини» також є Сансар Куюмчан, директор приватного підприємства, що займається свинарством, «Сігма». Він перерахував 1,2 млн грн.

Відповідно до звіту, допомагали «Батьківщині» у третьому кварталі дев’ять юросіб:

Є у фінзвіті згадка і про ФОП Берест Світлана Валеріївна, діяльність якого, за даними сервісу Youcontrol, припинена. Ця фірма не вперше фігурує на сторінках публічної бухгалтерії «Батьківщини»: минулого року вона вже перераховувала партії 385 тис. грн. Таку саму суму перерахувала і у третьому кварталі цього року. Втім, кошти їх повернули через помилку.

Королева реклами

Юлія Володимирівна не пожаліла грошей на рекламу у розпал виборчої кампанії. На це її партія лише за три тижні липня (до дня голосування) витратила близько 70 млн грн. З них майже 60 млн політсила сплатила за ефірний час на топових каналах:

«1+1» - 20,5 млн грн

холдинг StarLightMedia – 17,7 млн грн (СТБ - 6,3 млн, ICTV - 9,4 млн і «Новий канал» - 2 млн)

«Україна» - 3,9 млн грн

«Інтер» - 17,7 млн грн.

Як писав «Главком», за аналогічний період «Європейська Солідарність» витратила на телерекламу 47 млн грн, «Голос» - 58 млн грн.

Крім того, партія купувала ефірний час у невеликих місцевих телеканалів, однак на це пішло всього– близько мільйона. Приблизно стільки ж «Батьківщина» виклала і рекламу на радіо. Ефірний час партія купувала у багатьох місцевих радіостанцій, а також всеукраїнських мовників. Зокрема, Юлія Тимошенко звучала в ефірі «Руского-радіо», «Хіт FМ», «Мелодії FМ», «Ностальжі».

«Батьківщина» активна рекламувалась на зовнішніх носіях – білбордах, сітілайтах – за це зі скарбниці пішло 7,2 млн грн. З них близько 6 млн отримало ТОВ «РТМ-Україна». Зауважимо, що «Батьківщина» - постійний клієнт цієї компанії. У фінзвіті партії за перший квартал цього року вказано, що кандидат у президенти Юлія Тимошенко розміщувала свою зовнішню рекламу лише через цю компанію, за що сплатила 11 млн грн. Серед кінцевих бенефіціарів цього ТОВ – Микола Баграєв, нардеп двох скликань від БЮТ, який згодом перебіг до Партії регіонів. Втім, зрада сталася давно і, очевидно, не стала на заваді подальшому партнерству з Тимошенко.

Оренда обладнання та технічних засобів за вказані три місяці обійшлась політсилі у 492 тис. грн, ще 266 тис. довелось заплатити за послуги зв'язку. Півмільйона пішли на податки.

Крім того, на зарплати партійцям «Батьківщина» витратила 83 тис. грн, розмір цих виплат коливається від 600 грн до 2 тис. грн. Ще 7,5 тис. грн пішли на сплату за користування ліцензійним програмним забезпеченням. Понад 200 тис. грн за вказаний період довелося сплатити за ремонт авто. Власний автопарк політсили нараховує 26 автівок, причому шість з них 1996 року випуску, ще 14 випущені у 2005-2008 роки.

Повний звіт «Батьківщини» можна подивитися тут.

Наталія Сокирчук, «Главком»