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Палата представників США може схвалити пакет допомоги Україні в п’ятницю – Джонсон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Палата представників США може схвалити пакет допомоги Україні в п’ятницю – Джонсон
Як зазначив Майк Джонсон, питання допомоги Україні було «найбільш спірним» на конференції Республіканської партії
фото з відкритих джерел

Палата представників може проголосувати за документ до полудня чи вечора п'ятниці

Законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, може бути проголосований у Палаті представників США вже у п'ятницю. Таку думку висловив спікер Майк Джонсон, повідомляє NBC News.

Джонсон повідомив, що має намір надати членам парламенту 72 години, щоб ті ознайомилися з проєктом документа і сформували свою думку про нього.

Джонсон висловив сподівання, що законопроєкт буде передано конгресменам вже сьогодні, а це означає, що Палата представників може проголосувати за документ до полудня чи вечора п'ятниці.

Спікер Палати представників також заявив, що питання допомоги Україні було «найбільш спірним» на конференції Республіканської партії, яка відбулася нещодавно. Спікер підкреслив, що більша частина коштів із законопроєкту все одно піде на поповнення американських складів та створення робочих місць усередині США.

«Кожен член зрештою зможе проголосувати по совісті з усіх цих питань, і у кожного буде можливість зважити та внести поправки, які він вважає слушними. Я думаю, що кінцевий варіант буде чимось, у чому кожен зможе бути впевненим, тому що він має проголосувати за свій округ і проголосувати за своє сумління», – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про фінансову допомогу лише Ізраїлю, без коштів для України, це буде ганьбою для світу й демократії. Глава держави засудив плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви. 

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Теги: Україна фінансування США

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