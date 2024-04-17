Журналісти Bloomberg описали чотири сценарії відповіді Ізраїлю за атаки Ірану

Видання Bloomberg розглянуло, які варіанти помсти може обрати Ізраїль на удар безпілотників і ракет з боку Ірану

Ізраїль обіцяє помститися Ірану за атаку безпілотників і ракет у вихідні. Поки США та Європа закликають до стриманості, Ізраїль зважує свій вибір. Варіанти відповіді Ізраїлю на недавню атаку Ірану варіюються від ударів по ядерних об'єктах до кібератак. Про це пише Bloomberg.

Агентство наводить кілька можливих, на думку експертів, варіантів ізраїльської відповіді.

Пунктом першим може стати удар по ядерних об'єктах Ірану. «Це буде одним із найбільш ризикованих та агресивних варіантів і може змусити Іран знову атакувати Ізраїль, потенційно спровокувавши регіональну війну, якої США, Європа та арабські держави так прагнуть уникнути», – зазначає Bloomberg.

Однак більшість ядерних об'єктів Тегерана розташовані глибоко під землею, що робить їх важкодоступними, і, на думку багатьох стратегів, Ізраїлю буде потрібна допомога Сполучених Штатів.

Ще однією метою може стати іранський центр атомних досліджень «Бонаб». Він розташований найближче до Ізраїлю і неподалік Азербайджану – союзника Ізраїлю. Удар по цьому центру буде «сильним сигналом про військовий потенціал Ізраїлю», незважаючи на те, що це один із найменш важливих ядерних об'єктів Ірану.

Пункт 2 – удари чи кібератаки на військову інфраструктуру в Ірані. «Ізраїль може завдати удару по іранським військовим об'єктам чи іншій важливій інфраструктурі в Ісламській Республіці або шляхом прямого удару, або за допомогою кібератаки. Це стане сигналом стримування, вдаривши по іранській землі і мінімізувавши при цьому втрати», – йдеться у статті з посиланням на експертів.

Третій варіант – удар по іранському проксі на Близькому Сході. Зазначається, що в цьому випадку удар може бути завданий такими організаціями, як «Хезболла» в Лівані або хусити в Ємені, а також угрупуванням в Іраку та Сирії, які «фінансуються Тегераном і націлені ним на Ізраїль».

Четвертий – знищення ХАМАС у Секторі Гази. «Дехто закликає Ізраїль зосередитися на шестимісячній війні в Газі та знищенні ХАМАСу, у тому числі в місті Рафах, де, за словами ізраїльського уряду, розміщено близько 8 тисяч бойовиків угруповання. Перемога над ХАМАСом, який отримує підготовку та фінансування від Ірану, означатиме перемогу Ізраїлю над Іраном», – зазначає агентство з посиланням на експерта.

Ізраїльська відповідь на удар Ірану не нестиме жодної загрози арабським країнам у регіоні, повідомив у вівторок ізраїльський мовник KAN.

«За деякими даними, Ізраїль направив послання до арабських країн Близького Сходу, проінформувавши їх, що не буде відповідати Ірану таким чином, щоб вони опинилися під загрозою», – цитує повідомлення KAN газета The Jerusalem Post.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран завдав Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на недавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що у бік Ізраїлю було випущено близько 350 дронів та ракет. Більшість із них були перехоплені поза повітряним простором країни силами Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.