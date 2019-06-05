Петрівська виправна колонія за «Батьківщину»! Партія Тимошенко на порозі чергового фінансового скандалу партійна каса

Юлія Тимошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Працівники колонії, їхні родичі та односельці скинулись… на президентство ЮВТ сотнями тисяч гривень

Партія «Батьківщина» оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал цього року. Всього за цей час на рахунки політсили надійшло 262,8 млн грн пожертв, ще 9,3 млн – політична сила отримала з держбюджету.

Впадає в око чимала сума переказів від фізичних осіб: перелік платежів дрібним шифром зайняв 67 сторінок звіту. За приблизними підрахунками, йдеться про майже 2 тис. перерахувань. Часто одні й ті ж люди у різні дні робили кілька внесків. Їх розмір коливається від кількох до сотень тисяч.

Однією із «золотих жил» партії стало село Чечеліївка, що у Петрівському районі Кіровоградської області. За перші три місяці поточного року на рахунок «Батьківщини» від мешканців цього невеличкого села з населенням у 810 осіб надійшло 27 платежів загальною сумою у 14,7 млн грн.

Ще одна важлива деталь, яка не раз і не двічі трапляється у звіті, – платежі від різних людей проводились в один день на однакові суми. Приміром, 15 березня десяток жителів села Чечеліївка дружно зібрались, пішли до банку і переказали кожен не мало й не багато по… 660 тис. грн.

Чечеліївці переказували чималі суми у скарбничку партії. 15 березня з десяток мешканців села перевели по 660 тис. грн

Через чотири дні, 19 березня, мешканцями того ж села було здійснено ще шість платежів на суму 418,8 тис. грн кожен. 20 березня – ще десяток платежів на рахунки «Батьківщини» від чечеліївців, цього разу сума пожертви від кожного становила 555,6 тис. грн. Оплату вносили різні люди, проте кілька імен таки повторювалися. Регулярно робили пожертви, наприклад, Михайлюк Володимир Миколайович, Михайлюк Світлана Миколаївна та Ткаченко Микола Васильович.

На цих особах варто зупинитися окремо. Повний тезка щедрого фаната партії Тимошенко Михайлюка Володимира Миколайовича, згідно з даними сайту НАЗК, у 2017 році працював молодшим інспектором відділу охорони у Петрівській виправній колонії №49. Цей пенітенціарний заклад розташований у сусідньому із Чечеліївкою селі Новий Стародуб.

Відповідно до е-декларації Михайлюка, Світлана Миколаївна – його дружина. Повний тезка Ткаченка Миколи Васильовича станом на 2017 рік, згідно з даними сайту НАЗК, працював молодшим інспектором у цій же Петрівській виправній колонії №49 і проживав у селі Чечеліївка. Судячи з даних е-декларацій цих людей, або в останні місяці у родин Михайлюків та Ткаченків настало кардинальне фінансове покращення, або ж у Петрівській виправній колонії знайшли скарб, оскільки її працівники почали робити такі пожертви.

Фіктивні донори? Історія продовжується

Нагадаємо, минулого року журналісти вже виявляли випадки, коли мільйони гривень надходили на рахунок партії Тимошенко від підставних осіб. Тоді ЗМІ з’ясували, що серед найбільших донорів «Батьківщини» значилась… касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці, і фіктивне підприємство, що записане на методистку з дитячого садочка в Умані. Причому більшість щедрих жертводавців – люди з невеликих містечок чи сіл, нічого не знали про те, що віддали десятки тисяч гривень політсилі Юлії Володимирівни. Чимало з них «вирішили» переказати одну і ту ж магічну суму 149 тис. грн – адже більший переказ означав би автоматичну перевірку походження коштів.

Очевидно, що після того гучного скандалу у ЗМІ, у «Батьківщині» жодних висновків не зробили. Скоро до маловідомої Чечеліївки знову потягнуться журналісти-розслідувачі.

Донорів серед юросіб у партії Тимошенко значно менше. Одним з найщедріших стало ТОВ «Агрофірма «Зернові традиції Лопатіна» – воно пожертвувало партії 3,5 млн грн кількома платежами. Ця компанія і раніше давала гроші «Батьківщині». ЗМІ з’ясували, що підприємство фіктивне, зареєстроване на методиста дитячого садка смт Велика Димерка (Броварського району Київської області), з формальним місцем реєстрації, однак це не завадило йому вчергове потрапити до звіту партії Тимошенко.

У звіті «Батьківщини», окрім вже згаданої магічної суми у 149 тис. грн, яку «люблять» перераховувати фізособи, фігурує ще одне цікаве число – 3,3 млн грн. Щоправда, так просто його не знайти. Річ у тім, що кілька найщедріших донорів, які перераховували різні суми різною кількістю платежів, сумарно вони віддавали партії якраз по 3,3 млн грн. Це, зокрема, ТОВ «Південьспецпостач», ТОВ «Олександрійська районна соціальна аптека», ТОВ «Дельтагруп», ТОВ «Дюна Трейд» та ТОВ «Квартікс».

Серед спонсорів партій Тимошенко також традиційно світились фірми – приміром, ТОВ «Квік принт», – близькі до одіозного політика Костянтина Бондарева. Він – ексдепутат «Батьківщини», голова Київської обласної організації партії. Втім Бондарев відомий не лише своєю політичною діяльністю. Наприклад, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова стверджувала, що більше 90% операцій банку Бондарева були спрямовані в обхід законодавства для виведення капіталу з України.

На що витрачались кошти

Скільки отримала – стільки й провела. До такого висновку можна прийти після аналізу сум, які витратила «Батьківщина». За перші три місяці року партія здійснила виплат на 262,6 млн грн. Основні пункти витрат: переведення до виборчого фонду лідерці партії Юлії Тимошенко, яка балотувалась у президенти; оренда приміщень; реклама політсили; зарплати партійцям тощо.

Згідно зі звітом, із казни партії до виборчого фонду кандидатки у президенти Юлії Тимошенко було перераховано майже 229 млн грн. Ця сума на рахунок переводилася десятками платежів, кожен з них здійснювала сама Юлія Володимирівна як кандидатка.

Переведення коштів до виборчого фонду лідерці партії Юлії Тимошенко - найбільший пункт витрат партії

Приміщення свого головного офісу «Батьківщина» продовжує орендувати. За користування приміщеннями на вул. Турівській 13, 15 у столиці за перші три місяці 2019 року політсила сплатила понад 2,79 млн грн. Приміщення належать ТОВ «МЦ Файнанс» і ТОВ «Екотехпром». Засновником обох є заступник голови партії, народний депутат Олександр Абдуллін, який раніше потрапляв під перевірку Генпрокуратури за ймовірну несплату податків

«Батьківщина» користується великим автопарком: в основному це старі автівки, більшості з яких вже понад 15 років. З новіших там лише дві Skoda Octavia A7 2017 року випуску. Партія під час виборів також орендувала машини. Вартість послуги сягає 12-16 тис. грн за одну автівку в квартал. Мова про сім автомобілів Renault 2018-2019 років випуску, які надає Матяш Євген Вікторович – керівник ТОВ, що організовує подорожі. Ще одну машину – Mercedes Benz V250 2015 року випуску майже за 50 тис. грн у квартал – партії надає Максименко Сергій Дмитрович.

Користування автівкою Mercedes Benz V250 2015 року випуску коштує партії майже за 50 тис. грн за 3 місяці

Чимало «Батьківщина» витратила на телерекламу. Це не дивно, оскільки на перший квартал цього року припала президентська виборча кампанія. На ефірний час на найбільших каналах, якщо вірити звіту, партія заплатила понад 13,4 млн грн: «Інтеру» дісталось 4,8 млн грн, ТОВ «Старлайт Бренд Контент», що входить до медіахолдингу Віктора Пінчука «Старлайт Медіа», – 6,5 млн грн, ще 2,2 млн грн отримало ТОВ «Глобал Медіа Груп» (діяльність якої Комітет виборців України також пов’язує із телеканалами Пінчука). На цьому перелік ЗМІ, які заробили на балотуванні Тимошенко, не вичерпується, бо ж «Батьківщина» охопила своєю агітацією чимало регіональних мовників.

На зовнішню рекламу партія Тимошенко у першому кварталі витратила понад 11 млн грн. По цю послугу зверталась лише до однієї компанії: «РТМ-Україна». Кінцевих бенефіціарів у неї два, обидва пов’язані із Партією регіонів: Юрій Серещенко був помічником нардепа-«регіонала» у шостому скликанні Миколи Лисіна (який загинув у ДТП в 2011 році). Другий вигодоотримувач – Микола Баграєв– геть не чужий Юлії Володимирівні, бо у двох скликаннях був нардепом від БЮТ. Щоправда, до кінця шостого скликання у БЮТі не протримався, а став «тушкою» – перебіг до Партії регіонів. Однак Тимошенко це не зупиняє і вона активно співпрацює з Баграєвим далі.

На виготовлення агітпродукції, на кшталт брендованих блокнотів, наліпок, брошур та сувенірної продукції «Батьківщина», якщо вірити звіту, витратила 1,5 млн.

У звіті «Батьківщини» є низка платежів за товари чи послуги, які є досить екзотичними для політичної партії. Так, двічі партія платила Національному заслуженому академічному українському народному хору України ім. Верьовки: 28 тис. грн та 60 тис. грн. Очевидно, гроші виплачувались за виступи відомого колективу на партійних заходах.

ТОВ «Київський годинниковий завод» за виготовлення годинників двічі одержував кошти від політсили: 200 тис. грн та 208 тис. грн.

До честі партії – там користуються ліцензійним програмним забезпеченням, втім це чомусь вартує їй копійки.

За ліцензійне ПО партія сплачує незначні суми

Виплата заробітної плати партійцям обійшлася «Батьківщині» трохи більше, ніж у мільйон гривень.

До кишень партійців з каси «Батьківщини» перераховано лише мільйон гривень

Дорогий з’їзд для любих

Важливий момент. 22 січня відбувся масштабний з’їзд «Батьківщини» у столичному Палаці спорту. Тоді у багатьох виникало запитання: скільки ж може коштувати організувати такий дорогий захід. Щоб уникнути інсинуацій, «Батьківщина» показала деякі цифри у своєму звіті. Вірити їм чи сумніватися, справа кожного. Принаймні, за оцінкою фахівців з шоу-бізнесу, які займаються організацією заходів такого масштабу, виникли сумніви у правдивості деяких цифр.

З’їзд «Батьківщини» у столичному Палаці спорту, 22 січня 2019 року (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Отже, напередодні та одразу після з’їзду партія здійснила низку платежів (від 18.01 по 23.01.):

ФОП «Вацківський Олександр Григорович», за комплексне обслуговування заходу, отримав майже півмільйона гривень;

за футболки, на які було нанесено лого партії, зі скарбниці політсили пішло 26 тис., за шарфи 444 тис., і ще понад півмільйона грн – за рукавиці;

кільком ФОПам було сплачено «за продукцію» – можна припустити, що сувенірну – відповідно до видів діяльності цих фізосіб – 656 тис. грн, плюс за виготовлення брендованих блокнотів – 373 тис. грн;

більше 207 тис. грн отримало ТОВ «Зінтеко». Як писав «Главком», саме ця компанія забезпечувала організацію роботи штабу Петра Порошенка у першому турі;

ФОП Комаровський Михайло Володимирович за послуги виконання телевізійної зйомки отримав 233,6 тис. грн;

ТОВ «Медіалайт» за технічне забезпечення заходу отримало 254,6 тис. грн;

ФОПу Пономаренко Валерій Ігорович за забезпечення сценічно-технічним обладнанням було сплачено 338,4 тис.

ФОП Семирог-Орлик Денис Миколайович за послуги виконання дизайн-проекту отримав 373,8 тис. грн;

ТОВ «МК – Сервіс» за послуги виїзного обслуговування заходу — 31,4 тис. грн;

ТОВ «Вел Тревел» за послуги перевезення заплатили півмільйона гривень.

Крім того, 16 січня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва отримав за медичне обслуговування масового заходу 4,946 тис. грн.

Усього ж у ці дні було сплачено близько 4,47 млн грн. Щоправда, враховуючи масштаб заходу, освітлення та оформлення сцени, можна припустити, що насправді обійшовся він партії в рази дорожче.

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також: Третє пришестя Юлії Тимошенко