На окупованій Херсонщині безпілотники атакували автомобіль колаборантки – ЗМІ

Гауляйтерку відразу повезли до лікарні, її стан невідомий

На лівобережній Херсонщини дрони атакували автомобіль і будинок Ольги Барановської, голови окупаційної адміністрації селища Велика Лепетиха Каховського району. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Першими про атаки на Ольгу Барановську, голову окупаційної адміністрації Великої Лепетихи 5 квітня повідомили місцеві проросійські телеграм-канали.

За їхньою інформацією внаслідок атаки було п’ятеро постраждалих. Перший безпілотник вдарив по машині Барановської, а другий і третій вдарили по іншій машині, до якої вона пересіла разом із водієм. Четвертий безпілотник вдарив біля будівлі окупаційної адміністрації в центрі Великої Лепетихи.

Колаборантка Ольга Барановська на «громадських слуханнях» у Великій Лепетисі, 27 жовтня 2023 року фото: investigator.org.ua

«Вибух був також у дворі будинку Ольги Барановської в центрі села Мала Лепетиха. Інші дрони вдарили по ній, коли вона була в дорозі до Великої Лепетихи. Чи вона жива – поки невідомо. Її одразу відвезли до лікарні», – розповіли виданню джерела у Великій Лепетисі.

За їхніми словами, під час удару у центрі селища Велика Лепетиха постраждала поштарка, яка йшла з російськими грошима до окупаційної адміністрації – ймовірно, видавати їм «зарплату». Розкидані гроші росіяни вилучили.

Машина співробітника Каховської окупаційної адміністрації після удара дроном 5 квітня фото: investigator.org.ua

Загарбники заявили загалом про п’ятьох «трьохсотих». Також дрон атакував машину посадовця окупаційної адміністрації Каховки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Старобільську 1 квітня підірвали авто чергового колаборанта. Мова йде про колаборанта Валерія Чайку, повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними окупантів, автомобіль Чайки «злетів в повітря» біля філії місцевого університету. Слідчі, рятувальники, поліція та Росгвардія вже працюють на місці трагедії.

До слова, довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року. Зокрема, в результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.